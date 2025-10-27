Aplican más de 15 mil vacunas contra Covid e influenza

Campaña invernal

Cancún.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo ha intensificado su Campaña de Vacunación Invernal 2025–2026, logrando aplicar más de 15,222 vacunas contra la influenza, Covid-19 y neumococo en sus primeras jornadas. Esta iniciativa busca proteger a la población más vulnerable ante el incremento de enfermedades respiratorias durante la temporada de bajas temperaturas.

Las vacunas se están aplicando de manera gratuita en todas las Unidades de Medicina Familiar (UMF) del estado, en un horario extendido de 7:00 a 19:30 horas, de lunes a domingo. La campaña está dirigida especialmente a niños de seis meses a cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones por infecciones respiratorias.

El IMSS tiene como objetivo aplicar 204,304 dosis contra influenza y 59,423 contra Covid-19 en todo el estado durante la campaña. Además, se contempla la aplicación de vacunas contra neumococo, reforzando la protección integral ante enfermedades respiratorias.

La estrategia contempla brigadas móviles y módulos especiales en zonas de alta afluencia, como mercados, parques y centros comunitarios. También se han habilitado jornadas escolares y laborales para facilitar el acceso a la vacunación.

La enfermera Angélica Gutiérrez, encargada de una de las UMF en Cancún, destacó que “la respuesta ha sido positiva, especialmente entre adultos mayores y padres de familia que buscan proteger a sus hijos antes de que llegue el frío más intenso”.

Las autoridades sanitarias exhortan a la población a no bajar la guardia y acudir a vacunarse, incluso si ya han recibido dosis previas. “La inmunización estacional es fundamental para mantener la salud pública y evitar saturación hospitalaria”, reiteraron voceros del IMSS.