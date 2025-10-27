Entregan incentivos económicos a 2,461 Promotores de Educación Básica

Por parte del sindicato de maestros

Toluca, Méx.- En cumplimiento a la Cláusula 43 del Convenio de Sueldo y Prestaciones 2025, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) entregó incentivos económicos a dos mil 461 Promotores de Educación Básica, como reconocimiento al trabajo que realizan en áreas de Educación Física, Artística, Ambiental y de Salud.

El secretario general Jenaro Martínez Reyes encabezó la entrega de cheques en las regiones 1 y 2, mientras que en las restantes el apoyo fue distribuido simultáneamente a través de las representaciones sindicales regionales. En total, la inversión superó los 2 millones 318 mil pesos; la prestación será complementada en días próximos con una segunda ministración vía nómina.

Por primera vez, la dirigencia sindical asumió directamente la entrega de este beneficio, con el objetivo de fortalecer la cercanía con los promotores e impulsar una política de reconocimiento que da valor al trabajo cotidiano del magisterio en las aulas.

Durante el encuentro, Jenaro Martínez agradeció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por mantener su respaldo al gremio y subrayó que la gestión sindical avanza con visión de futuro. Asimismo, recordó que en los próximos días, el SMSEM desarrollará su XLVII Estatal Ordinario, acto en el que las voces de todo el magisterio serán escuchadas.

“Agradezco su participación para con los compañeros delegados, las ponencias trabajadas con ellos en días pasados se verán reflejados en el próximo Consejo Estatal Ordinario y será la pauta para continuar trabajando de la mano con el Gobierno del Estado de México y así construir el Convenio de Sueldo y Prestaciones 2026, siempre generando el crecimiento económico, social y de salud para mis hermanos de clase y profesión”, finalizó.