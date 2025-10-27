Autoempleo, una alternativa para los jóvenes y los adultos: Anuar Azar

Cursos en “La Casa Ciudadana”

Por Arturo Baena

Valle de México. Sin lugar a dudas que el autoempleo es una buena alternativa laboral para los jóvenes y adultos, cuya tasa de desempleo en la entidad mexiquense, por desgracia va en constante aumento.

Afirmó lo anterior, Anuar Azar Figueroa, legislador del Partido Acción Nacional (PAN), luego de llevar cursos de autoempleo en «La Casa Ciudadana», en donde hubo participación, entusiasmo y ganas de aprender de los atizapenses.

Azar Figueroa destacó que «este tipo de programas se realiza, ya sea para generar un ingreso extra, por diversión o por pasatiempo y nunca es tarde para aprender un oficio nuevo. En Atizapán seguimos abriendo oportunidades para todas y todos», dijo.

El diputado panista recordó que el autoempleo es una forma muy interesante de incorporarse al mercado laboral en todo momento y especialmente en tiempos de crisis como el que estamos viviendo, en el que el empleo para otros escasea.

Destacó que el autoempleo se puede definir como una actividad profesional o empresarial generada por una persona que lo ejerce directamente.

«El autoempleo tiene la ventaja en la creación de su propio negocio y, por ende, en la generación de nuevos trabajos», concluyó.