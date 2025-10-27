Reafirma el SUTEyM unidad y fortaleza en su 87 aniversario: Tomás Palomares

Ambiente festivo y fraterno en Naucalpan

Por Arturo Baena

Valle de México.- “La familia suteymista refrenda su compromiso, valores y principios con nuestra organización. En este 87 aniversario y día del Servidor Público seguiremos trabajando de la mano de nuestro secretario general, el maestro Herminio Cahue Calderón, en favor de Naucalpan, el Estado de México y del país”.

Aseguraron lo anterior Tomás Palomares y David Parra, secretario general y líder moral del SUTEyM en Naucalpan, al asistir a los festejos del 87 aniversario de ese gremio sindical

“Las y los servidores públicos acudimos al llamado de nuestro líder estatal para festejar las conquistas y logros alcanzados desde 1938. Hoy, sin duda sigues, reafirmamos la unidad y fortaleza del SUTEyM”, dijeron.

Hoy es un día de celebración y un día de reconocimiento, porque conmemoramos el esfuerzo, el compromiso y la dedicación, de quienes a lo largo de los años han servido al pueblo del Estado de México, reanimaron a los suteymistas.

En un ambiente festivo y fraterno, la delegación de Naucalpan a través de sus delegados, representaron dignamente a los miles de agremiados a este importante sindicato.

Ahí, se hizo la entrega de reconocimientos por 30 o más años de servicio, como fue el caso del naucalpense Artemio Cruz González.