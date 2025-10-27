Inauguran en Ecatepec la Casa del Adolescente

Ecatepec, Méx.- La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss inauguró la primera Casa del Adolescente en la colonia La Guadalupana, de un total de 27 que tendrá Ecatepec y que serán espacios de intervención ante las problemáticas que enfrenta este sector; se prevé atender a unos cuatro mil jóvenes del municipio con consultas médicas y terapia ocupacional, con asesoría de expertos de Francia y Marruecos. Acompañada de Marie Rose-Moro, directora de la Casa del Adolescente de París “Maison de Solenn”, y de Ghizlane Benjelloun, integrante de la Unión de Mujeres de Marruecos, la alcaldesa afirmó que este lugar es resultado de un intenso trabajo de intercambio de experiencias para generar un modelo adecuado para Ecatepec.

“Estamos construyendo una red con maestros y padres de familia para que sepan que los jóvenes no están solos, que existe un lugar para dar contención y acompañamiento a nuestros jóvenes, que si se sienten solos y tristes, en la casa tendrán un lugar donde se les atenderá”, precisó.

Cisneros Coss explicó que establecerán una red de apoyo con escuelas secundarias y preparatorias para atender oportunamente a estudiantes conflictivos y brindar alternativas ante problemas de salud, conducta, adicciones, depresión y embarazos.

María Elizabeth Halley Castillo, directora de Salud de Ecatepec, subrayó que la Casa fue creada como entorno que otorgue seguridad, confianza y oportunidades para el desarrollo de adolescentes de 10 a 24 años de edad.