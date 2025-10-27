Gobierno de Edomex garantiza abasto ante los intentos de presión de mafias del agua

“Operación Caudal”

La falta de abasto de agua es en negocios como purificadoras de agua que eran surtidas con extracción ilegal de agua y pipas de grupos criminales

Ante la puesta en marcha de la “Operación Caudal” que impulsa la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se dejó en claro que el suministro de agua potable en hogares no es afectado, debido a que este se surte a través de la red pública y por ello se garantiza el acceso ciudadano. A través de diversos reportes se ha podido constatar que la falta de abasto de agua es en negocios como purificadoras de agua que eran surtidas con extracción ilegal de agua y pipas de grupos criminales.

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, la “Operación Caudal” se desplegó por autoridades de los tres órdenes de gobierno, en 48 municipios mexiquenses y dejó como saldo la intervención de 189 inmuebles (51 eran pozos y 138 tomas de agua clandestinas), al incurrir en la explotación ilegal, tenía como consecuencia la falla de agua en las diferentes colonias, además se informó del aseguramiento de 322 pipas.

Según fuentes de seguridad, el poder del agua mexiquense se concentraba en organizaciones sociales que operaban bajo la fachada de ser sindicatos. Ellos se autodenominaban: Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, “USON”; Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, “ACME”; “Los 300”; “Libertad”; “25 de Marzo”, “22 de Octubre” y “Chokiza”, entre otros, así como comisariados ejidales, particulares o en complicidad con autoridades.

Todos estos grupos y particulares, extraían de manera ilegal el agua potable de pozos o tomas públicas, para después transportarla en pipas, que ellos mismos aprobaban e identificaban con calcomanías que decía el nombre de su agrupación, y así, comenzar a venderlas en purificadoras de agua o surtirla directamente en hogares, donde era vendido a sobrecosto, afectando la economía popular.

A este modus operandi se le ha descrito como “huachicol de agua”, debido a que el costo regulado por 10 mil litros es de 131 pesos, sin embargo, estas agrupaciones ponían sus propias tarifas a sobrecostos, por ejemplo, en la región de Ecatepec el sobrecosto era de +59%, en Cuautitlán +41%; Tlalnepantla +32% y Toluca de +10%.

Este lunes dichas agrupaciones bloquearon las principales vías de transporte en diferentes regiones del Estado de México, teniendo poca empatía con los mexiquenses, generando caos vial y que los mexiquenses no pudieran llegar a sus diferentes centros de trabajo, escuelas, citas médicas, entre otras afectaciones más.