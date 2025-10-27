Festividades por Día de Muertos dejarán casi 50,000 mdp en consumo

Combinación de identidad cultural y dinamismo económico

La derrama crecería 9.2% frente a 2024 y fortalecerá a negocios familiares, comercios de barrio y servicios turísticos

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estima una derrama económica nacional de 49,500 millones de pesos por las festividades de Día de Muertos 2025, equivalente a un incremento de 9.2%, respecto de 2024.

Los comerciantes se encuentran listos para ofrecer una diversidad de productos, alimentos y servicios para esta festividad que combina identidad cultural y dinamismo económico con efecto directo en miles de negocios familiares en todo el país.

La comercialización durante el Día de Muertos, que contempla una periodicidad del 26 de octubre al 2 de noviembre, mantiene una tendencia al alza año con año, lo que demuestra el auge de la festividad y la importancia de la tradición mexicana en el mundo.

Tan sólo la derrama económica pasó de 17,300 millones de pesos a casi 50,000 millones esperados para este 2025.

De acuerdo con la Concanaco, la evolución reciente de la derrama económica ha sido en aumento: en el año 2022: el sector comercio comercializó 37,722 millones de pesos; en 2023: 41,198; para 2024: 45,318; y 2025 (estimado): 49,500.

“Estos recursos se traducen en ventas y flujo de caja para micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco.

El consumo de la temporada del Día de Muertos que se junta con las fiestas de disfraces va desde flores (cempasúchil), pan de muerto y alimentos típicos (camote, calabaza) , artículos para ofrendas y decoración, disfraces y dulces, además de servicios de hotelería, hospedaje por aplicación, agencias de viaje y turismo de proximidad.

Para este año, la derrama será mayor, apoyado por la coincidencia del viernes 31 de octubre con Viernes Muy Mexicano (promociones y descuentos el último viernes de cada mes), así como por fin de mes y día de pago para amplios segmentos de trabajadores.

A lo largo del país se realizarán actividades que atraen visitantes y derrama: Mega Procesión de Catrinas (26 de octubre, Paseo de la Reforma), Gran Desfile de Día de Muertos (2 de noviembre, de Chapultepec al Zócalo, con afluencia estimada superior al millón de personas), La Alumbrada en Mixquic, altares y canoas en Janitzio y múltiples ferias, concursos y muestras gastronómicas locales.

“Celebrar nuestras tradiciones también es invertir en la comunidad. Desde Concanaco Servytur seguiremos impulsando a los negocios familiares y comercios locales, pilares de la economía y de la identidad cultural de México”, señaló Octavio de la Torre.

La fecha, que celebra la visita simbólica de los difuntos, es considerada Patrimonio de la Humanidad desde 2003 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Además de la icónica Mega Procesión de Catrinas, la Megaofrenda del Zócalo y del Gran Desfile de Día de Muertos, se exhibirán seis megaofrendas en Tláhuac, Gustavo A. Madero, Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa, en los siguientes recintos:

Deportivo Xochimilco: 25 de octubre al 2 de noviembre.

Parque Tezozómoc: 31 de octubre al 2 de noviembre.

Parque del Mestizaje: 31 de octubre al 2 de noviembre.

Plaza de las Tres Culturas: 31 de octubre al 2 de noviembre.

San Andrés Mixquic: 1 al 9 de noviembre.

Ocupación hotelera de más de 1.6 millones de turistas

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que, con motivo de la celebración del Día de Muertos, del 27 de octubre al 2 de noviembre se estima que la ocupación hotelera en el país superará 1 millón 608 mil turistas, lo que representa un incremento del 2.3 por ciento en comparación con el año anterior.

“México es un referente mundial gracias a su profunda riqueza cultural y espiritual. El Día de Muertos es una celebración única, llena de color y alegría donde honramos la vida a través de nuestras tradiciones. En ninguna otra parte del mundo existe una manifestación tan viva y conmovedora, que une a las familias, despierta el interés de millones y nos llena de orgullo como nación”, expresó.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) precisó que, del total de visitantes, el 73 por ciento serán nacionales y 27 por ciento extranjeros, reflejo del interés que despiertan las tradiciones mexicanas en todo el mundo.

Al resaltar que estas cifras confirman la fortaleza del turismo cultural en México, impulsado por celebraciones únicas como el Día de Muertos, añadió que la ocupación hotelera promedio durante la semana se prevé en 60.8 por ciento, 1.4 puntos porcentuales más que en 2024.

“La Secretaría de Turismo reafirma su compromiso de promover y proteger las expresiones culturales que hacen de México un destino único, donde el patrimonio, la hospitalidad y la identidad convergen para ofrecer experiencias que trascienden fronteras”, expresó.

Rodríguez Zamora subrayó que destinos como la Ciudad de México, Cancún, Riviera Maya, Guadalajara y Monterrey concentran gran parte del flujo turístico, aunque también se observa un crecimiento sostenido en destinos como Acapulco, Puerto Vallarta y Mazatlán, que mantienen una importante dinámica regional.