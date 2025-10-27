Se han otorgado 70 mil 256 apoyos a personas afectadas por las lluvias en 5 estados

Reporte ante la presidenta CSP

Ya hay 220 localidades comunicadas de un total de 288 y CFE ha restablecido el 100% del suministro eléctrico

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, informó que, al 26 de octubre, 70 mil 256 personas han recibido el primer apoyo de 20 mil pesos, así como dos vales de despensa y uno de enseres, por las afectaciones a causa de las lluvias extraordinarias registradas a comienzos de octubre en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

En la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que al momento la Secretaría de la Defensa Nacional tiene una reserva de enseres para entregar a la población de las cinco entidades; sin embargo, se esperará al Censo de Bienestar para determinar si se requieren más.

“Los enseres todavía quedan en la reserva de Defensa un número importante de enseres y vamos a esperar a completar el censo para ver si se necesitan adquirir más”, dijo.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que, al 26 de octubre, las y los servidores de la nación han censado 103 mil 245 viviendas en 119 municipios de los estados afectados por las lluvias intensas registradas a comienzos de octubre: 56 mil 93 en Veracruz, 22 mil 325 en Hidalgo, 11 mil 978 en Puebla, 9 mil 985 en San Luis Potosí y 2 mil 864 en Querétaro.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, expuso que de las carreteras de la Red Estatal y Caminos Alimentadores se han liberado 415 caminos, restableciendo la comunicación en 220 localidades de un total de 288 que sufrieron afectaciones. Puntualizó que en Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya no hay localidades incomunicadas.

Detalló que para la apertura de carreteras trabajan 17 mil 728 elementos de la SICT, las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de los gobiernos estatales, con mil 255 máquinas con las que se han retirado 3 millones 467 mil 486 metros cúbicos de material de derrumbes y deslaves, además que 47 helicópteros continúan llevando alimentos y agua a las localidades que aún están incomunicadas.

Detalló que hay 53 mil 394 personas servidoras públicas del Gobierno de México atendiendo la emergencia, con lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restablecido el 100 por ciento del suministro eléctrico por lo que todas las comunidades ya cuentan con el servicio; se han atendido mil 277 escuelas afectadas de mil 475, lo que representa un avance de 87 por ciento, se han entregado 413 mil 965 despensas y aplicado 463 mil 682 vacunas.

Desde el 16 de octubre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementó el Programa Especial de Contingencia por Lluvias Intensas en 26 municipios afectados para monitorear y prevenir abusos en la posible alza de precios, así como para brindar asesoría a la población afectada, por lo que se han visitado 240 establecimientos y colocado 700 preciadores, a través de ocho brigadas de campo.

Rechazo a acusaciones de espionaje con nueva Ley de Inteligencia

Luego de las recientes reformas aprobadas en julio de este año y la polémica sobre la posibilidad de que se legalicen prácticas de espionaje por los cambios aprobados en la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la presidenta, Claudia Sheinbaum, desmintió las acusaciones que ha hecho la oposición.

“No hay espionaje de ninguna manera. La derecha ha dicho que las leyes que aprobó el Congreso de la Unión tienen que ver con espionaje y vigilancia. Es falso”, subrayó.

Detalló que cualquier acceso a un teléfono móvil que requiera el Centro de Inteligencia tiene que ser autorizado por un juez. No se puede utilizar, a menos que se cuente con una orden judicial.

Lo mismo ocurre con la CURP que tiene datos biométricos, los cuales, aseguró la Presidenta, deben ser autorizados para pueden entrar en la base de datos y solo se pueden usar en el marco de la ley.

Adelantó que con la nueva comisión de telecomunicaciones también se está buscando que los chips no se puedan adquirir sin identificación, pero a nadie se le va a vigilar, porque las bases de datos las van a tener las compañías telefónicas.

Llamada con Trump sobre temas comerciales

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó, en su conferencia mañanera del lunes, que el sábado pasado sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centrada exclusivamente en los temas comerciales entre ambos países.

Explicó que la llamada se dio en el marco del plazo acordado con el gobierno estadounidense para resolver 54 barreras no arancelarias que afectan exportaciones mexicanas. “Hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que ya va muy avanzado”, comentó desde Palacio Nacional.

De acuerdo con la mandataria, la charla fue breve y cordial, enfocada en los avances del diálogo bilateral sobre comercio exterior. Ambas partes coincidieron en mantener la cooperación técnica y volver a comunicarse “en algunas semanas”, ya que el 1 de noviembre vence el plazo establecido para concretar los ajustes.

En este contexto de la llamada entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, la mandataria federal detalló que la plática se centró exclusivamente en asuntos comerciales, sin incluir temas como migración o seguridad. “Ya prácticamente no hablamos de ese tema; tenemos un entendimiento”, aclaró.

Según explicó, el objetivo de esta comunicación fue dar seguimiento a las negociaciones económicas que México y Estados Unidos mantienen desde julio pasado. Entre los principales puntos que se encuentran sobre la mesa están las restricciones arancelarias que afectan las exportaciones mexicanas y las condiciones de acceso a ciertos productos en el mercado estadounidense.