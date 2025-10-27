Registra el Metro de CDMX aumento de suicidios este año; van 45

Alarma entre autoridades

Para los adolescentes y jóvenes, de entre 15 y 24 años, es la tercera causa de muerte

El Metro de la Ciudad de México enfrenta un aumento en los casos de suicidio, pese a los esfuerzos de prevención y campañas de salud mental desplegadas a lo largo de de este año, por lo que esta problemática ha generado alarma entre autoridades.

La semana pasada, en menos de 24 horas, tres personas se arrojaron a las vías del Metro con lo que suman 45 incidentes de este tipo en lo que va del año, es decir, en promedio un caso cada semana, según datos del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

El último incidente ocurrió la mañana del 23 de octubre en la estación Deportivo 18 de Marzo, de la Línea 3. De acuerdo con el reporte del STC a las 11:00 horas, se realizaron maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren, lo que provocó la suspensión temporal del servicio.

Horas antes, a las 8:48 de la mañana, otro suicidio se registró en la estación Olivos, de la Línea 12, donde también se suspendió momentáneamente el servicio mientras personal de seguridad realizaba las maniobras correspondientes para retirar a la víctima.

El miércoles 22 de octubre, se reportó un hecho similar en la estación Miguel Ángel de Quevedo, de la Línea 3, mientras que el 21 de octubre, a las 18:42 horas, ocurrió otro suicidio en la estación Auditorio, de la Línea 7. En ambos casos, el servicio fue detenido temporalmente para atender la emergencia y permitir las labores de rescate.

El STC detalló que, ante estas eventualidades, cuenta con un protocolo de actuación en el que participan diversas áreas, el cual considera un corte inmediato de la corriente eléctrica, coordinado desde los puestos centrales de control de línea, lo que ocasiona que el servicio se suspenda al menos 20 minutos en toda la ruta, mientras se realizan las maniobras correspondientes.

Además, personal de seguridad da aviso a trabajadores de Protección Civil y de Seguridad Industrial e Higiene para realizar el rescate y se verifica el estado de la persona, si permanece con vida o ya no presenta signos vitales. Posteriormente, se solicita el arribo de una ambulancia y se da aviso al Ministerio Público, de ser necesario.

El organismo cuenta desde hace nueve años con el programa Salvemos Vidas en las líneas A, 2, 3 y 7, entre otras, el cual, mediante módulos itinerantes orienta a usuarios con temas relacionados con el cuidado de la salud mental y detección suicida, estrategia que desde su inicio hasta el primer trimestre de este año había brindado 791 atenciones.

Al respecto, Paulina Arenas Landgrave, responsable del Programa de Atención para la Depresión y Riesgo de Suicidio de la Facultad de Sicología de la UNAM, señaló que dicha estrategia debería fortalecerse en la formación y capacitación del personal para que puedan aproximarse a quienes tengan ciertas conductas, así como tener mensajes en la red que ayuden a las personas a conectar con razones para vivir.

El suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes

En México ocurren, en promedio, 24 suicidios cada día. La población más joven concentra la mayoría de los casos y entre los niños, adolescentes y adultos jóvenes, el suicidio se posiciona entre las principales cinco causas de muerte.

Para los adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años, el suicidio es la tercera causa de muerte más registrada. Mientras que para el grupo de niños de 10 a 14 años, se coloca como la cuarta causa de muerte.

Por su parte, entre quienes tienen 25 y 34 años el suicidio es la quinta causa de muerte más común, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Casos de suicidio en México

En total, se registraron 8,856 muertes por suicidio durante 2024, lo que resulta en una tasa de 6.8 casos por cada 100,000 habitantes.

Este nivel reflejó un crecimiento de 0.22% en comparación con el total de suicidios registrados el año previo. Y suma un año más con incrementos en el total de casos.

Si se compara, por ejemplo, con los niveles de mortalidad por suicidio hace 10 años, se observa que el total de casos ha crecido casi en 40 por ciento.

Esto puede explicarse, por un lado, a que más personas enfrentan problemas de salud mental, pero también a un mayor nivel de socialización de la problemática, gracias a los esfuerzos colectivos por desestigmatizar y nombrar padecimientos relacionados con la salud mental.

El hogar, el lugar más común para cometer suicidio

El 68.9 por ciento de los suicidios en México durante 2024 ocurrieron en viviendas particulares. El método más utilizado fue el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, en el 85.2 por ciento de los casos.

Le siguen el uso de armas de fuego (5.6 por ciento), principalmente en los grupos de edad de 60 a 74 años (13.3) y de 75 años y más (25.4); así como el envenenamiento (5.1 por ciento), con mayor frecuencia entre personas mayores de 45 años.

Los suicidios en vía pública representaron un 5.2 por ciento, mientras que en otras ubicaciones (escuela u oficina pública, área comercial o de servicios, área deportiva, etc.) esta cifra se situó en 11.1 por ciento.