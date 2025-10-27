Realiza Clínica Hospital “Huauchinango” del ISSSTE primera cirugía para unir fragmentos de hueso roto

Sistema universal de salud

La paciente sufrió una caída que le provocó una fractura durante la emergencia por lluvias en Puebla

Puebla, Pue.-La Clínica Hospital (CH) “Huauchinango”, en Puebla, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, realizó con éxito la primera cirugía de osteosíntesis (procedimiento quirúrgico que fija los fragmentos de un hueso roto con el uso de diversos dispositivos) a una paciente no derechohabiente, originaria del municipio de Ahuazotepec en la entidad.

El director de la CH “Huauchinango”, Omar Flores García, explicó que, derivado de la tormenta tropical “Raymond”, que afectó, entre otros estados, a Puebla, la paciente sufrió una caída que le provocó una fractura en el radio de la mano derecha, por lo que solicitaron a la unidad médica el apoyo para llevar a cabo la intervención quirúrgica.

“Nuestro subdelegado médico, el doctor Alfonso Tepaneca, hizo las gestiones pertinentes para que la paciente fuera valorada por nuestro traumatólogo. (…) El especialista confirmó que tenía una fractura mal consolidada, así que se hizo el trámite correspondiente para llevar a cabo el procedimiento médico”, señaló.

Flores García subrayó la valoración integral que recibió la paciente por parte del servicio de Medicina Interna de la Clínica Hospital, ya que al padecer diabetes e hipertensión, tuvo que ser estabilizada antes de ingresar a la cirugía. Además, reconoció el esfuerzo para que la atención se llevara a cabo lo más rápido posible.

“Fue valorada por medicina interna para lograr niveles normales de glucosa y tensión arterial. (…) El día 21 fue ingresada, el día 23 se hizo la cirugía a las 10:00 de la mañana y al día siguiente fue dada de alta sin ninguna complicación. Prácticamente en cuatro días se llevó a cabo todo el procedimiento médico”, comentó.

El director de la CH “Huauchinango” señaló que tiene dos meses que les fue asignado el servicio integral de osteosíntesis, el cual contempla material para unir y fijar huesos fracturados como clavos, tornillos, placas intramedulares y fijaciones externas, lo que permitirá realizar cirugías de traumatología y ortopedia en la unidad en beneficio de la derechohabiencia.

Realizan primera cirugía de corrección de pecho hundido

En otro caso, el ISSSTE destaca la realización de la primera cirugía que se llevó a cabo en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, en la Ciudad de México, para corregir una condición llamada pectus excavatum o pecho hundido, con una técnica de mínima invasión en beneficio de un joven paciente de 16 años.

La cirujana pediátrica del ISSSTE, Analí Meza Gallegos, detalló que el paciente intervenido presentaba síntomas como dolor en el área del pecho, dificultad para respirar y taquicardia, propios de la condición de pecho hundido, que se presenta en niños y adolescentes.

“Pueden sufrir alguna vez taquicardia o desmayos, por lo cual es importante que nosotros hagamos una atención oportuna sobre esta enfermedad. En esta ocasión, nuestro primer paciente es Víctor, de 16 años de edad, que contaba con un pectus excavatum moderado, el cual bajo un protocolo que llevamos desde hace un tiempo muy riguroso, lo consideramos candidato para este procedimiento”, detalló.

Esta hazaña fue posible gracias a la colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyo equipo de especialistas en cirugía pediátrica del Centro Médico Nacional (CMN) “La Raza”, a cargo del médico José Refugio Mora Fol, pionero en México de la técnica de mínima invasión llamada Procedimiento de Nuss, asistió y capacitó al personal del ISSSTE en la realización de este método.