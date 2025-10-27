Pemex fortalece su posición financiera y operativa en el tercer trimestre de este año

Rentable, la actividad sustantiva de la empresa del Estado

La producción de hidrocarburos líquidos promedió 1.65 mdd, con operación estable

Petróleos Mexicanos (Pemex) presenta los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025 (3T25), que reflejan avances significativos en su desempeño operativo, financiero y estratégico. Estos resultados consolidan el compromiso de la empresa con la eficiencia, la responsabilidad institucional y la sostenibilidad.

Durante el trimestre, Pemex mantuvo una operación estable en sus principales líneas de negocio. La producción de hidrocarburos líquidos promedió 1.65 millones de barriles diarios, mientras que la producción de gas natural alcanzó 3,730 millones de pies cúbicos diarios, con un crecimiento destacado en gas no asociado. El proceso de crudo se ubicó en 1 millón de barriles diarios, impulsado por la operación continua del Sistema Nacional de Refinación y la Refinería Olmeca. Como resultado, la producción de petrolíferos se ubicó en poco más de 1 millón de barriles diarios, con un 62 por ciento correspondiente a destilados de alto valor como gasolinas, diésel y turbosina.

En el plano financiero, los ingresos por ventas y servicios ascendieron a 378 mil millones de pesos, 11.1% menores respecto al mismo periodo del año anterior, atribuible a menores precios internacionales del crudo, entre otros. No obstante, el costo de ventas se redujo 10.3%, como resultado del uso eficiente de los recursos. La combinación de estos factores derivó en un rendimiento bruto de 37 mil millones de pesos en el tercer trimestre de 2025 y en una mejora de casi 100 mil millones de pesos en el resultado neto, en comparación con el mismo período de 2024.

En materia de sostenibilidad, Pemex fortaleció su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. El consumo energético se redujo en 4.2%, y los indicadores de seguridad industrial mejoraron con una disminución del 17% en la frecuencia de accidentes y del 44% en su gravedad, reflejando una gestión preventiva eficaz. Además, se invirtieron 639 millones de pesos en programas sociales alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se capacitaron cerca de 2 mil trabajadores en ética, transparencia y cumplimiento, fortaleciendo la gobernanza corporativa.

Pemex también avanzó en la ejecución de su Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento, diseñada y operada en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, y contenida en el Plan Estratégico 2025 – 2035, presentado en agosto.

Entre las acciones más relevantes se encuentran la operación de reporto por 11.3 mil millones de dólares utilizando bonos del Tesoro de Estados Unidos como colateral, el Programa de Financiamiento de Inversión 2025, por 250 mil millones de pesos, que inició pagos a proveedores en septiembre, y la recompra de bonos por hasta 9.9 mil millones de dólares. Con la implementación de la Estrategia, se estima que al cierre de 2025 el saldo de la deuda de corto plazo se reduzca en aproximadamente 32%, la deuda financiera total disminuya 10% respecto a 2024 y se mantenga el objetivo de endeudamiento neto cero y la regularización en el pago a proveedores, al cierre de la administración.

El compromiso institucional con la estabilidad financiera, a través de las operaciones descritas, ha sido reconocido por las agencias calificadoras. Fitch Ratings mejoró la calificación crediticia de Pemex en tres niveles, pasando de B+ a BB+ con perspectiva estable. Moody’s elevó la calificación de largo plazo de B3 a B1, también con perspectiva estable. S&P Global Ratings mantuvo la calificación en BBB, respaldada por el vínculo

soberano. Estas mejoras fortalecen la confianza de los inversionistas y amplían las opciones de financiamiento de la empresa en condiciones más competitivas.

Con estos resultados, Pemex reafirma su papel como pilar energético y de desarrollo económico de México, avanzando con responsabilidad, eficiencia y visión estratégica hacia un futuro sólido y sostenible.



