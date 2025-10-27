Presas de México alcanzan el 72% de llenado durante temporada de lluvias

El Sistema Cutzamala se mantiene en el nivel más alto de los siete años más recientes

En lo que va de la temporada de lluvias 2025, el nivel total de llenado de las 210 presas consideradas más importantes de México, pasó de 46% a 72%, de acuerdo con datos del 20 de octubre.

Esto representa que, desde el 15 de mayo, el volumen captado en esos embalses fue de más de 31 mil 100 millones de metros cúbicos de agua, lo cual será destinado principalmente al consumo de los sectores público-urbano y agrícola, para el año hidrológico 2025 -2026 que inicia en octubre de 2025 y finaliza el 30 de septiembre de 2026.

De esas 210 presas, 81 están al 100% de llenado; 62, entre 75 y 100%, y 35, entre 50 y 75% de su capacidad.

El volumen captado en esta temporada a nivel nacional en las presas podría abastecer a las zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey y Guadalajara durante 10 años.

Asimismo, estas infraestructuras no solo contribuyen al almacenamiento, sino que también ha ayudado a que toda esa agua no llegue de manera repentina a los centros poblacionales ubicados en los valles, reduciendo con ello los riesgos de inundaciones y posibles daños a la población.

Específicamente, el nivel promedio de las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala (El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria) se ubica en 96.8%, lo que representa el nivel más alto de los siete años más recientes y un volumen de más de 757 millones de metros cúbicos. Asimismo, el nivel actual supera al 50.2 % registrado al inicio de la actual temporada de lluvias y al 65.9% registrado el 20 de octubre de 2024.

Específicamente, El Bosque tiene 97.5% de llenado, el nivel más alto de los 9 años más recientes; Valle de Bravo, 97.1%, y Villa Victoria, 95.4% de su nivel.

Conagua ratifica el compromiso de administrar el agua de manera sustentable con el fin de garantizar el derecho humano al agua y el abasto de los sectores productivos, como se estableció en el Acuerdo Nacional por el Agua.