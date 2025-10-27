El IMSS implementa en sus unidades medidas para reducir gases de efecto invernadero y su impacto en la salud

Política energética del gobierno federal

Trabaja de manera coordinada con las diversas dependencias y sus áreas internas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como parte de la política energética del gobierno federal encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, trabaja de manera coordinada con las diversas dependencias y sus áreas internas para implementar medidas que permitan reducir los gases de efecto invernadero y su impacto en la salud de la población.

Norma Patricia Rodríguez González, titular del área de Gestión Energética y Programas de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, señaló que entre las acciones que el Seguro Social lleva a cabo están el uso de tecnologías como luminarias led, sistemas eficientes de aire acondicionado, sensores de iluminación, cambios de equipos electromecánicos obsoletos y la instalación de sistemas fotovoltaicos.

Además, se implementan programas de mantenimiento y cuenta con un comité interno para el uso eficiente de la energía. “Estas políticas y estrategias en materia de energía, porque no solamente es energía eléctrica, sino que también se implementa para gas natural, se establece desde Nivel Central hacia todas los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) a través de subcomités”.

Rodríguez González destacó que la Coordinación de Conservación y Servicios Generales es la encargada de medir los kilowats por hora que tiene cada unidad del Instituto. “Sobre todo aquellas instalaciones que participan en el programa de la administración pública federal, les vamos llevando un seguimiento de manera semestral de tal forma que al concluir el ejercicio se les indica en qué área estaban fallando y se hace la implementación de estrategias”.

Destacó que en la construcción de las nuevas unidades médicas se busca la eficiencia energética en envolventes (fachadas), se verifican los terrenos a fin de construir en aquellos que nos brinden oportunidades de instalar energías sustentables o bien se orientan las edificaciones a fin de disminuir las ganancias de calor, con lo que se ahorra en acondicionamiento ambiental, entre otras medidas sustentables.

Subrayó que tanto trabajadores como derechohabientes del IMSS pueden contribuir a la sustentabilidad desconectando aparatos que no utilizan, aprovechando la luz natural, cerrando puertas y ventanas cuando se utiliza aire acondicionado. En las áreas administrativas, usando solo los equipos electrónicos necesarios, evitar la sobrecarga de contactos eléctricos y contribuyendo como agentes de cambio al sensibilizar a las personas de su entorno.

“Toda vez que la suma de pequeñas acciones individuales y la inversión institucional en tecnología crea una cultura de sustentabilidad y ahorro energético para el IMSS”, dijo.