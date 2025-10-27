TLANCHANA, LA LEYENDA VIVA DE NUESTRAS AGUAS

ESTRENO MUNDIAL CIUDAD DE MÉXICO Y XCARET

UNA PRODUCCIÓN DE TONATIUH GÓMEZ QUE BUSCA LLEVAR UNA LEYENDA MEXICANA A LOS GRANDES ESCENARIOS DEL MUNDO

Estreno mundial en 2025: Tlanchana, la leyenda viva de nuestras aguas, un ballet neoclásico-contemporáneo que fusiona danza, teatro ritual, música y tecnología, se presenta en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (CDMX, 25-26 de octubre) y en Xcaret (30 de octubre al 2 de noviembre).

Homenaje a una leyenda mexicana: Dirigida por Tonatiuh Gómez, la obra revive el mito matlatzinca de la Tlanchana, mitad mujer, mitad serpiente, promoviendo la reconciliación con la naturaleza y buscando llevar la cultura mexicana a escenarios globales.

Elenco y producción de talla internacional: Con coreografías de figuras como Steven McRae (Royal Ballet) y más de 22 intérpretes, la obra combina talento mexicano y extranjero, integrando jóvenes de la Fundación Tonatiuh Gómez en una producción multidisciplinaria.

Un mito mexicano que trasciende fronteras. La Tlanchana, espíritu ancestral mitad mujer y mitad serpiente, revive en los escenarios a través de un espectáculo multidisciplinario que fusiona danza, música, teatro ritual y tecnología.

Bajo la producción y dirección artística de Tonatiuh Gómez, primer bailarín mexicano del San Diego Ballet y creador de la Fundación Tonatiuh Gómez, Tlanchana, la leyenda de nuestras aguas se presenta como un ballet neoclásico-contemporáneo-mitológico que dialoga con uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: la reconciliación entre la humanidad y la naturaleza, que tendrá funciones en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, CDMX – 25 y 26 de octubre y en el Parque Xcaret, Festival Vida y Muerte del 30 de octubre al 2 de noviembre.

De Metepec al mundo

Originario de Metepec, pueblo mágico del Estado de México, Tonatiuh Gómez creció rodeado de la memoria viva de esta leyenda. El mito de la Tlanchana, transmitido por los matlatzincas –los hombres de las redes–, se ha mantenido como un emblema cultural y espiritual.

“Este proyecto es un homenaje a nuestras raíces y, al mismo tiempo, una puerta para que el mundo conozca nuestras leyendas. Mi visión es que Tlanchana no solo se presente en México, sino que llegue a los grandes escenarios y que compañías internacionales también puedan compartir este mito con sus audiencias”, afirma Tonatiuh Gómez.

Una obra de arte y memoria

La propuesta de Gómez expande los códigos del ballet clásico, incorporando danza contemporánea, poesía escénica, clown, teatro ritual y recursos multimedia y tecnológicos –factores “WOOW”, como él los define–.

A través del movimiento, la música y la imagen, Tlanchana ofrece una metáfora del pasado y el presente, de la abundancia y la sequía, de la destrucción y la esperanza.

La protagonista, Mitzli, representa a las nuevas generaciones en un viaje onírico guiado por deidades ancestrales y criaturas míticas, reflejando el camino de la sociedad hacia la reconciliación con la naturaleza.

Una visión global

“Tlanchana transforma la leyenda en mensaje y el arte en un llamado urgente a proteger la vida, el agua y el planeta. Pero mi sueño va más allá: quiero que esta obra viaje a los mejores teatros del mundo y que compañías de distintos países puedan adoptar esta leyenda mexicana, llevándola a nuevas audiencias y sembrando en ellas la fuerza de nuestra cultura”, concluye Tonatiuh Gómez.

Un equipo internacional y nuevas generaciones

El espectáculo cuenta con colaboraciones coreográficas de talla internacional, entre ellas:

Steven McRae, primer bailarín del Royal Ballet de Londres

Stephanie Maiorano, primera bailarina del San Diego Ballet

Fernando Duarte, Compañía Nacional de Portugal

Christine Dakin, Martha Graham Dance Company

Elizabeth McRae, Royal Ballet de Londres

Solange Melo, Ballet Nacional de Portugal

La coreografía principal es de Luis Reséndiz y Armando Pineda, con la participación de más de 22 intérpretes de México y el extranjero. A ellos se suman jóvenes recién egresados de los programas de la Fundación Tonatiuh Gómez, para quienes esta producción marca su primer salto a la escena profesional.

Equipo creativo

Producción y Dirección Artística: Tonatiuh Gómez

Coreografía: Luis Reséndiz, Stephanie Maiorano, Steven McRae y Armando Pineda

Música y diseño sonoro: Abraham Urquiza y Sebastián Herrera Hinojosa

Dramaturgia: Karim Raziel

Escenografía vestuario: Carolina Jiménez

iluminación: Fernanda García

Multimedia y videomapping: Dux

Funciones en CDMX

Funciones: Sábado 25 de octubre, 19:00 h y domingo 26 de octubre, 18:00 h

Lugar: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles 36, Centro Histórico)

Admisión:

Luneta: $850, Primer Piso Central: $450, Primer Piso Lateral: $350, Anfiteatro: $300 y Galería: $250

Boletos en taquilla del teatro y en Ticketmaster. ( https://acortar.link/nX0C9I )