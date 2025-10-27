UAEMéx impulsa vacunación contra influenza y neumococo ante época de frío

La Clínica Multidisciplinaria de Salud aplicará dosis gratuitas este martes, en coordinación con el IMSS, para reducir riesgos de enfermedades respiratorias

Toluca, Méx.- Con el propósito de prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) lanzó su Campaña de Vacunación contra Influenza y Neumococo, dirigida a la comunidad universitaria y al público en general.

La jornada se llevará a cabo el martes 28 de octubre, de 9:00 a 14:00 horas, en las instalaciones de la CMS, informó la jefa de enfermeras de la Clínica, María del Carmen Dionicio Shingu, quien destacó que la vacunación es una medida esencial para reducir complicaciones derivadas de estos padecimientos.

“La vacuna no solo protege a cada persona, sino que ayuda a disminuir el riesgo de propagación en la comunidad. No debemos esperar a enfermarnos para actuar”, subrayó.

La influenza, explicó, es una infección viral que puede provocar fiebre, tos, dolor de garganta y, en casos graves, neumonía. En tanto, el neumococo puede causar infecciones en pulmones, cerebro y sangre, especialmente en personas con sistemas inmunológicos comprometidos, como adultos mayores y niños pequeños.

Para recibir la vacuna, las personas deberán presentar su cartilla de vacunación, identificación oficial y CURP.

Si bien la campaña está abierta a todo público, se priorizará a los grupos de riesgo, como personas con enfermedades crónicas, niñas y niños de 6 a 59 meses, y adultos mayores de 60 años, quienes podrán acceder a la vacuna contra neumococo.

Dionicio Shingu también recomendó reforzar la prevención con medidas cotidianas: abrigarse adecuadamente, consumir alimentos ricos en vitamina C, evitar la automedicación y acudir al médico ante los primeros síntomas respiratorios.

Esta campaña forma parte de los esfuerzos anuales que la UAEMéx realiza en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el objetivo de garantizar que la comunidad universitaria y la población en general cuenten con acceso a acciones preventivas efectivas.