La Autónoma mexiquense, referente en la formación de terapeutas ocupacionales

Toluca, Méx.- En el marco del Día Mundial de la Terapia Ocupacional, Arturo Martínez Cosme, coordinador de la Licenciatura en Terapia Ocupacional de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), subrayó la relevancia de esta disciplina en la promoción de la salud, la inclusión y la mejora de la calidad de vida.

La terapia ocupacional, explicó, llegó a México en la década de 1950 como respuesta a la pandemia de poliomielitis. Inicialmente reconocida como una carrera técnica, fue hasta el año 2001 cuando se consolidó como licenciatura universitaria. La UAEMéx, indicó, fue pionera en este proceso, y actualmente forma a cerca de 80 profesionales al año. A nivel nacional, dijo, existen solo 11 instituciones que ofrecen esta carrera, con un total aproximado de 2,800 terapeutas ocupacionales en todo el país.

Martínez Cosme sostuvo que la terapia ocupacional es una disciplina del ámbito sociosanitario que evalúa y fortalece las capacidades de las personas para participar activamente en su vida diaria.

Cuando una enfermedad, discapacidad o condición social limita su autonomía, abundó, el terapeuta ocupacional interviene para habilitar, rehabilitar y capacitar al individuo, permitiéndole recuperar su independencia y reincorporarse plenamente a la sociedad, al entorno laboral o al ámbito educativo.

“Esta profesión tiene un enfoque holístico, porque considera al ser humano en todas sus dimensiones: física, psicológica, espiritual y social. La ocupación da sentido a nuestra vida; cuando una persona deja de hacer lo que le brinda identidad, su salud se ve comprometida. Ahí es donde el terapeuta ocupacional actúa, ayudando a restablecer el equilibrio y los roles significativos”, puntualizó.

El académico también reconoció que uno de los principales retos de la profesión es el desconocimiento social sobre su función. Sin embargo, destacó que el Plan de Estudios 2019 de la Licenciatura en Terapia Ocupacional de la UAEMéx está alineado con los estándares de la Federación Mundial de Terapia Ocupacional, lo que permite a sus egresados ejercer profesionalmente en otros países, con una formación sólida y centrada en las ocupaciones significativas de las personas.

“La UAEMéx es un referente nacional e internacional en la formación de terapeutas ocupacionales, gracias a su participación en redes académicas de América Latina y Centroamérica, así como a la organización continua de congresos, foros y encuentros internacionales que fortalecen la actualización y la vinculación profesional”, señaló.

En apoyo a la formación y atención comunitaria, la Facultad de Medicina alberga el Centro de Atención, Capacitación e Investigación en Fisioterapia y Terapia Ocupacional (CACIFTO), donde se ofrecen servicios a la comunidad universitaria y al público en general en áreas como estimulación temprana, rehabilitación neurocognitiva, ergonomía y evaluación de capacidades laborales.