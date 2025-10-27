V for Volume: El rugido volvió a México con su nuevo manifiesto sónico

En una gira que encendió escenarios y corazones mexicanos

La banda colombiana presentó adelantos de su próximo disco “Vía”

Dos años después de haber detonado los escenarios con Plan de Fuga, la banda colombiana V for Volume regresó a México con más fuego, más rabia y una propuesta sonora que no pide permiso. Esta vez vinieron a presentar adelantos de su quinto trabajo discográfico, Vía, una nueva descarga que continúa desafiando estructuras con letras que incomodan, que cuestionan, que no se arrodillan.

La gira En Órbita, realizada en octubre, incluyó varias fechas memorables, entre ellas Tio’s Biker Satélite, McCarthy’s Roma y el Tianguis Cultural del Chopo/Pata Negra en el Centro Histórico. Cada presentación fue un éxito rotundo, con públicos entregados, discos vendidos y nuevas alianzas musicales.

“Nos hace muy felices esta gira promocional. Principalmente estamos mostrando temas nuevos, como ‘Cuatro horas’, que serán incluidos en nuestro próximo disco”, compartió la banda en entrevista para Diario Imagen. También interpretaron clásicos de Plan de Fuga, como “Cisne” y “Acelerador”, que siguen resonando con fuerza entre sus seguidores mexicanos.

La recepción fue cálida y poderosa. “Estuvimos en Rock Son Izcalli y la reacción fue muy bonita. Muchos se acercaron a decirnos que no se esperaban el sonido de nuestra banda”, comentó Miguel Rebolledo. Arturo González añadió “Tocar en el metro fue una experiencia súper chévere. La gente va pasando, se queda a escuchar, nos pide redes sociales, nos compra discos. Lo mismo pasó en Querétaro, donde tocamos en una casa de cultura. Fue super bonito y amable, como siempre en México”.

La banda destacó la conexión con el público mexicano, que disfruta del rock underground y apuesta por él. “Entre tanta cosa que hay en Spotify, el público mexicano es muy rockero. Le invierte tiempo, escucha y dinero. Eso es maravilloso”, dijo Miguel.

V for Volume celebra la retroalimentación entre el rock colombiano y mexicano. “Nos unen las letras contestatarias, revolucionarias, fieles al origen del rock and roll”, afirmaron. Su próximo disco, Vía, producido por Mateo Camargo, promete seguir esa línea visceral, pero con nuevas texturas: “Somos rockeros, electrónicos, hay momentos de fiesta, otros más pesados, incluso de balada. Eso nos ayuda a conectar con la gente”.

Además, expresaron su deseo de colaborar con bandas mexicanas: “Venimos a crear lazos, alianzas y compartir el rock. La idea es agrandar la escena”.

La gira En Órbita dejó huella. V for Volume se despidió con la promesa de volver pronto, porque en México encontraron no solo escenarios, sino una comunidad que vibra con cada riff, cada verso y cada grito de libertad.