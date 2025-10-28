Revertir los daños en manglares de Sian Ka’an, desafío técnico y financiero

Emergencia ambiental

Son causa de errores históricos en infraestructura y décadas de abandono: ambientalistas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Tulum.- Restaurar los manglares de la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, uno de los ecosistemas más valiosos del Caribe mexicano, representa un desafío técnico y financiero de gran magnitud. De acuerdo con Amigos de Sian Ka’an, organización civil que lidera los esfuerzos de recuperación, el costo por revertir los daños ambientales en la zona puede alcanzar hasta 100 mil pesos por hectárea, dependiendo del grado de afectación y las condiciones hidrológicas del terreno.

Actualmente, se trabaja en la restauración de 500 hectáreas de humedales y manglares que fueron devastadas hace más de medio siglo. La mortandad masiva de estos ecosistemas se remonta a la apertura del camino Vigía Chico, una obra mal diseñada que bloqueó el flujo natural del agua y alteró de forma irreversible las condiciones que permiten la supervivencia del manglar.

El director ejecutivo de Amigos de Sian Ka’an, Gonzalo Merediz Alonso, explicó que los daños acumulados durante décadas han encarecido los procesos de restauración. “La apertura del camino interrumpió el flujo hidrológico y provocó una catástrofe ambiental. Hoy, revertir ese error cuesta millones de pesos en inversión pública y donativos”, señaló.

Los trabajos incluyen la rehabilitación de canales, la reintroducción de especies nativas, el monitoreo de salinidad y la recuperación de la conectividad entre cuerpos de agua. Además, se requiere maquinaria especializada, personal técnico y estudios científicos para garantizar que las acciones sean efectivas y sostenibles.

La restauración de manglares no solo tiene beneficios ecológicos, sino también sociales y climáticos. Estos ecosistemas actúan como barreras naturales contra huracanes, filtran contaminantes y capturan grandes cantidades de carbono, lo que los convierte en aliados clave frente al cambio climático.

Organizaciones como The Ocean Foundation y Cinvestav han destacado que México posee la cuarta mayor extensión de manglares en el mundo, y que el 60% se ubican en la Península de Yucatán. Sin embargo, el desarrollo turístico y portuario ha sido la principal causa de degradación en las últimas décadas.

Fin a plásticos de un solo uso en Parque las Palapas

En un paso firme hacia la sostenibilidad ambiental, el Parque de las Palapas, considerado el corazón cultural y turístico de Cancún, ha eliminado por completo el uso de plásticos de un solo uso. Esta medida forma parte del programa “Cero Plásticos”, implementado por la Dirección General de Ecología del Ayuntamiento de Benito Juárez.

La iniciativa, que entró en vigor este mes, prohíbe el uso de bolsas, popotes, cubiertos, vasos, platos desechables, productos de unicel, plásticos oxobiodegradables y aquellos con “sello verde” sin respaldo científico. El objetivo es claro: reducir la contaminación urbana, proteger los ecosistemas locales y promover una cultura ambiental responsable entre residentes y visitantes.

El titular de Ecología, Fernando Haro, explicó que el Parque de las Palapas fue elegido como punto de partida por su alta afluencia y valor simbólico. “Es un espacio donde conviven familias, turistas, comerciantes y artistas. Convertirlo en un modelo de sustentabilidad tiene un impacto directo en la conciencia colectiva”, señaló.

La medida ha sido bien recibida por la mayoría de los locatarios y comerciantes del parque, quienes han comenzado a sustituir los productos desechables por opciones reutilizables o biodegradables certificadas. Además, se han instalado contenedores diferenciados y señalética educativa para fomentar la separación de residuos y el reciclaje.

Como parte de la estrategia, se han realizado talleres, ferias ecológicas y campañas de sensibilización dirigidas a niños, jóvenes y adultos. La Dirección de Ecología también ha habilitado módulos informativos para orientar a los comerciantes sobre alternativas sostenibles y normativas vigentes.

“Queremos que Cancún sea un referente nacional en turismo responsable. Esta acción en el Parque de las Palapas es solo el inicio de una transformación más amplia”, afirmó Ana Paty Peralta durante la presentación del programa.

El programa “Cero Plásticos” se enmarca en una política ambiental más amplia que incluye la restauración de áreas verdes, la protección de manglares, la promoción del transporte sustentable y la adhesión de Cancún a la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos de ONU Turismo, convirtiéndose en el primer destino turístico de México en sumarse a este esfuerzo global.