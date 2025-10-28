QRoo se prepara para recibir selecciones mundialistas en 2026

Se revelarán nombres de equipos en diciembre

– El Moon Palace Cancún y el Fairmont Mayakoba, designados por la FIFA como “team base camps”

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Aunque Quintana Roo no será sede oficial de partidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el estado sí jugará un papel clave como anfitrión de selecciones internacionales. Será en diciembre de este año cuando se anuncie oficialmente qué equipos se hospedarán en los hoteles Moon Palace Cancún y Fairmont Mayakoba, designados por la FIFA como “team base camps” para el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La confirmación fue realizada por José Chapur Zahoul, presidente de Grupo Palace, durante una entrevista con medios locales. “Nos seleccionaron por todas las capacidades que tenemos. Ellos requieren 100 habitaciones durante dos meses, restaurantes especializados con control en el tipo de alimentos, sin bebidas alcohólicas, spa, gimnasio, salas de juntas y áreas de prensa. Cumplimos con todo, y en diciembre sabremos qué equipo nos tocará recibir”, explicó.

Los hoteles seleccionados cumplen con los estándares exigidos por la FIFA para albergar a delegaciones deportivas de alto rendimiento. El Moon Palace Cancún, ubicado a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, ofrece más de 2,000 habitaciones, múltiples restaurantes, centros de convenciones y áreas deportivas. Por su parte, el Fairmont Mayakoba, en la Riviera Maya, destaca por su diseño ecológico, privacidad y servicios de lujo, ideales para la concentración de equipos.

Aunque los partidos se jugarán en otras ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, la presencia de selecciones en Quintana Roo promete un impulso significativo en ocupación hotelera, promoción internacional y derrama económica. Se espera que los equipos lleguen semanas antes del inicio del torneo para aclimatarse, entrenar y realizar actividades mediáticas.

Además, la conectividad aérea de Cancún —considerada una de las más robustas del continente— facilitará el traslado de aficionados, medios de comunicación y personal técnico entre sedes oficiales y campamentos base.

La Secretaría de Turismo de México, encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, trabaja en conjunto con el gobierno estatal, municipios y el sector privado para garantizar que la experiencia mundialista en Quintana Roo sea segura, eficiente y memorable. Se prevé que en los próximos meses se anuncien actividades culturales, deportivas y promocionales para recibir a las delegaciones y visitantes.

Chetumal se transforma en 2026

El esperado proyecto turístico “Barrio Mágico” de Chetumal iniciará obras en el primer trimestre de 2026, según confirmó el subsecretario de Turismo del estado, Omar Govea Hernández. La iniciativa, que forma parte de una estrategia nacional para impulsar destinos con valor histórico y cultural, contempla la renovación del centro urbano de la capital quintanarroense, con énfasis en la imagen pública, infraestructura turística y participación comunitaria.

La primera etapa abarcará el corredor que va desde la Explanada de la Bandera hasta la avenida Álvaro Obregón, una zona emblemática por su valor histórico, comercial y simbólico. El proyecto se encuentra actualmente en fase de modificación, tras recibir propuestas de empresarios, comerciantes y actores sociales que buscan fortalecer su impacto integral.

El secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, detalló que el proyecto contará con una inversión inicial de 10 millones de pesos, provenientes del Fideicomiso de Atención a los Cruceristas, que canaliza recursos recaudados por el cobro de cinco dólares a cada visitante que llega en crucero a los destinos del Caribe mexicano.

“El Barrio Mágico de Chetumal permitirá impulsar el desarrollo económico y turístico de la ciudad, beneficiando directamente a restauranteros, comerciantes, artesanos y prestadores de servicios”, afirmó Cueto Riestra.

La apuesta es convertir el centro histórico en un espacio vibrante, accesible y atractivo para locales y visitantes, con mejoras en iluminación, señalética, mobiliario urbano, fachadas, espacios culturales y zonas peatonales.

El concepto de “Barrio Mágico” busca resaltar la identidad caribeña de Chetumal, su historia como puerto fronterizo, su riqueza multicultural y su papel como punto de encuentro entre México y Belice. A diferencia de los Pueblos Mágicos, esta categoría se enfoca en zonas urbanas con potencial turístico y valor patrimonial.

Durante las reuniones de socialización del proyecto, se destacó la importancia de incluir a la comunidad en el diseño y ejecución de las obras. Comerciantes, restauranteros y vecinos del centro han expresado su interés en participar activamente, proponiendo mejoras que respondan a las necesidades reales del entorno.