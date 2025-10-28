Aplauden policías propuesta de Vargas del Villar sobre condiciones laborales libres de violencia

Son expuestas a horarios nocturnos peligrosos

Por Arturo Baena

Valle de México. Luego de que el senador Enrique Vargas del Villar presentara una iniciativa para garantizar condiciones laborales igualitarias y libres de violencia para las mujeres policías del país, uniformadas mexiquenses aplaudieron la propuesta al tiempo de solicitar que no se les exponga en horarios nocturnos.

Mujeres policías de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, entre otros, agradecieron al político del PAN, el voltear a ver las necesidades de aquellas que aparte de sufrir acoso laboral, son utilizadas para realizar rondines por las noches.

“Por miedo a perder nuestro trabajo, muchas de nosotras callamos, pero nos mandan al frente en colonias sumamente peligrosas y en turnos nocturnos. Aunque la igualdad de género es correcta, se debe de reducir estas acciones y tener consideraciones hacia las mujeres policías”, dijo María Estela N.

El legislador del PAN subrayó que su propuesta busca erradicar la discriminación, el acoso sexual y la falta de oportunidades que aún enfrentan muchas mujeres dentro de las instituciones de seguridad.

“No basta con tener más mujeres policías, se necesita dignificar su trabajo, proteger sus derechos y asegurar su desarrollo profesional”, afirmó.

Vargas del Villar insistió en que una de cada tres personas en los cuerpos de seguridad en México es mujer, pero sólo el 29 por ciento del personal operativo pertenece al género femenino y menos del 15 por ciento ocupan mandos medios o superiores.