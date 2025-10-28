Concluyen Caravanas Itinerantes por la Justicia social, en Naucalpan

Beneficios en trámites y servicios

Naucalpan, Méx. Naucalpenses de diversas comunidades fueron beneficiados con trámites y servicios, en su mayoría gratuitos, en las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, impulsadas por la gobernadora del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez, en coordinación con el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez. En la clausura, 165 parejas oficializaron su relación en una Boda Comunitaria.

Muestra del impulso del presidente municipal, en este esfuerzo donde se contó con la colaboración de 30 instituciones, incluidas dependencias federales, estatales y locales, reafirma el compromiso del gobierno del Estado de México y del Ayuntamiento de Naucalpan de acercar la justicia social a las comunidades más alejadas y marginadas, garantizando un gobierno cercano, eficiente y al servicio de las y los ciudadanos.

Esta caravana nos solo permitió oficializar la relación de 165 parejas, quienes hasta pastel cortaron en la explanada del Palacio Municipal, sino trajo justicia social a las y los naucalpenses, acercando trámites y servicios gubernamentales, en especial a las comunidades alejadas, de difícil acceso o que se encuentran en estado de marginación jurídica, pobreza o exclusión, con el propósito de servir y generar mejores condiciones de bienestar.

Este despliegue territorial ofreció una coordinación interinstitucional con 30 instancias, entre ellas siete dependencias federales, 21 instituciones del Gobierno del Estado de México, el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia, lo que permite ofrecer en un solo lugar 126 trámites y servicios jurídicos, en su mayoría gratuitos.

Los beneficios que ofrecen las caravanas son: Gobierno móvil, moderno y confiable, acercar la justicia a las comunidades marginadas, trámites sencillos y ágiles, disminución de costos, y resolución de problemas mediante mecanismos alternativos de solución de controversias.