Continúa programa de salud de Proyecto Social Naucalpan

Compromiso de David Parra Sánchez

Por Arturo Baena

Naucalpan. Mex.- “No daremos ni un paso atrás para proteger la salud de los niños. jóvenes y adultos mayores a través del programa de vacunación que está realizando la asociación civil “Proyecto Social Naucalpan” en todo el territorio municipal. Acercar la inmunización a familias vulnerables y que no tienen acceso a la protección de enfermedades es prioritario”.

Expresó lo anterior el luchador social David Parra Sánchez, al destacar que, con la aplicación de vacunas contra la influenza, sarampión, neumococo, tétanos, entre otras, se reducen enfermedades e inclusive la muerte entre la población.

Al continuar con este programa de salud con el apoyo de empresarios y de la propia asociación se adquirieron las medicinas necesarias para prevenir enfermedades de familias de diversas colonias del municipio como son Izcalli, Chamapa, México 68, El Molino y La Ahuizotla, entre otras.

“La vacunación a las familias naucalpenses, producen anticuerpos en el organismo para protegerlos de enfermedades peligrosas es por ello que Proyecto Social Naucalpan, continuará con éste y otros programas para beneficio de los habitantes de Naucalpan”, dijo.

Finalmente, David Parra reiteró su compromiso solidario contra los que no cuentan con acceso a programas de salud y justicia social.