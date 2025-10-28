Gobierno de Nicolás Romero le apuesta a la educación con obras: Yoselin Mendoza

Nicolás Romero, Méx.- Las niñas, niños y adolescentes son el principal sector de atención por lo que el gobierno municipal le apuesta fuertemente a la educación, aseguró la alcaldesa Yoselin Mendoza, al dar el banderazo de inicio a obras para el mejoramiento de infraestructura en dos centros escolares. En la escuela primaria Gustavo Baz Prada, de la localidad La Estancia, en el pueblo de Transfiguración, inició la construcción de un arcotecho, así como la rehabilitación de gradas, de una malla ciclónica, reubicación de la asta bandera y el reemplazo de tableros.

“Este compromiso lo asumí de mucho tiempo atrás, tuve una entrevista con la Directora de la escuela cuando estuve al frente de la Sindicatura Municipal y aunque la mayoría de escuelas ya cuentan con una techumbre faltaba esta, que no es un accesorio más sino una estructura que ayudará a cuidar la salud de nuestras niñas y niños y la economía de los papás, que ya no se verán en la necesidad de rentar una lona para protegerlos del sol y la lluvia cada vez que tienen un evento”.

Añadió que “estamos haciendo obras dignas porque somos ciudadanos de primera, aportando un granito de arena para reestructurar el tejido social, porque en la medida en que nuestros niños vivan en sana convivencia en lugares dignos, estamos ayudando a que cuando sean adultos tengan una vida digna y no terminen refugiados en los vicios”.