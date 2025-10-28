Entrega GEM infraestructura y mobiliario educativo en la zona Oriente

Inversión superior a 20 mdp

Chicoloapan, Estado de México.– Con una inversión superior a 20 millones de pesos, el gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, entregó obras, mobiliario escolar, material didáctico y deportivo en beneficio de más de 25 mil alumnos de 108 escuelas de los municipios de La Paz y Chicoloapan.

Como parte de una gira de la “SECTI en tu comunidad”, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, visitó la Secundaria No. 438 “Lic. Mario Colín Sánchez”, del municipio de La Paz, donde entregó mobiliario en beneficio de 62 escuelas de educación básica, con una inversión superior a 5.6 millones de pesos. Gracias a estas acciones, más de 14 mil estudiantes ahora cuentan con espacios mejor equipados.

En este mismo municipio, el titular de la SECTI entregó obras de infraestructura educativa para apoyar a 7 mil 830 estudiantes de la Secundaria Oficial No. 1034 “Felipe Ángeles Ramírez”, la Escuela Preparatoria Oficial No. 7 y el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México (TESOEM), con una inversión adicional de 7.3 millones de pesos.

Posteriormente, en el municipio de Chicoloapan otorgó mobiliario escolar, material didáctico y paquetes deportivos en la Secundaria Oficial No. 924 “Célestin Freinet”. Esta acción beneficia a 42 planteles de nivel básico y representa una inversión superior a 6.5 millones de pesos. Con ello, más de 3 mil 500 alumnos cuentan con más herramientas que impulsan su aprendizaje, creatividad y desarrollo integral.

Finalmente, en el Jardín de Niños “Libertad”, del mismo municipio, el Secretario Miguel Ángel Hernández Espejel entregó obras de rehabilitación general del plantel, la sustitución de andadores y la plaza cívica, además de nuevo mobiliario escolar, con una inversión superior a 950 mil pesos, en beneficio de 120 estudiantes.

Con “El Poder de Servir”, el Gobierno del Estado de México reafirma que la educación es el camino para el bienestar, la justicia social y la transformación para un futuro con más bienestar para todas y todos y mantiene firme su política de territorio para fortalecer la Nueva Escuela Mexicana.