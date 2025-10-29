Alistan la 39° edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Del 27 de noviembre al 7 de diciembre

Realizarán más de tres mil actividades literarias, académicas, artísticas, profesionales, juveniles e infantiles

El estado de Jalisco se prepara para recibir al evento editorial más importante de Iberoamérica, a celebrarse del 27 de noviembre al 7 de diciembre. Se espera la asistencia de 900 mil personas, quienes podrán participar en más de tres mil actividades literarias, académicas, artísticas, profesionales, juveniles e infantiles.

En los pasillos de la FIL Guadalajara podrán encontrarse 2,800 sellos editoriales pertenecientes a 60 países y alrededor de 800 escritores de 34 países. Durante el evento habrá 635 presentaciones de libros y la entrega de varios premios a escritores reconocidos.

En lo que respecta a la FIL Niños se llevarán a cabo más de mil 300 sesiones en las que durante nueve días, 43 talleristas compartirán con las y los niños el placer de leer, crear y maravillarse con el poder del arte y la palabra.

En esta edición, Barcelona llega a la FIL Guadalajara como invitado de honor con el lema “Vendrán las flores”, una apuesta por la diversidad literaria, la cultura de dos lenguas como son español y el catalán y el talento de 69 autores españoles que reflejarán el pulso creativo de una ciudad entre la tradición y la vanguardia.

La ciudad invitada traerá un amplio programa cultural que incluirá espectáculos, exposiciones de arte, cine y gastronomía, presentando una fusión de culturas que enriquecerán el contenido editorial del país y nos permitirá descubrir una nueva perspectiva de la palabra escrita.

La FIL Guadalajara combina diversas expresiones artísticas como la literatura, música y la danza, lo que la convierte en una importante celebración cultural nacida en 1987 con el respaldo de la Universidad de Guadalajara y que además, genera un impacto significativo para el país.

La feria se localiza como cada año en la Expo Guadalajara, ubicada en Av. Mariano Otero 1499, Colonia Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México.

