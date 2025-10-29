Frida Kahlo El Musical ofrece función a beneficio del Teletón

Por iniciativa del productor Gerardo Quiroz

Destacan importancia de brindar apoyo a niños con discapacidades, cáncer y autismo

Por: Asael Grande

El distinguido productor Gerardo Quiroz Acosta se sumó a la iniciativa de sensibilización sobre la relevancia de brindar apoyo y contribuciones a niños con discapacidades, cáncer y autismo, impulsando el desarrollo de su máximo potencial y fomentando su inclusión social a través de la Fundación Teletón.

Donando lo recaudado en una función especial de su actual y espectacular puesta en escena inmersiva, con música en vivo y multimedia interactiva, que aborda la vida de un gran ícono mexicano: Frida Kahlo: “el Teletón tiene que ser apoyado por los empresarios mexicanos, en este caso, yo como productor y director de Frida Kahlo al ver todo el trabajo arduo que se realiza en Fundación Teletón, no sólo por Fernando Landeros, sino por todos sus colaboradores, quise sumarme y cooperar, mis técnicos, mis creativos, mis artistas, con esta causa, tenemos una tarea, compartir con las personas que tienen que tú y que han sido mermadas, y el teatro es un enorme vehículo, bajamos los boletos y los dejamos en un precio económico para que no haya pretexto y ayudemos a ayudar”, dijo el productor, Gerardo Quiroz en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Por su parte, Fernando Landeros, Directivo de Fundación Teletón, comentó que “este señor, este gran empresario que es Gerardo Quiroz, año tras año siempre ha tenido una llamada viendo cómo sumarse, cómo apoyar, en esta ocasión a través de esta obra, que me llena de orgullo, y nos sentimos conmovidos y agradecidos, porque si bien el Teletón pasó hace unas semanas, los recursos son necesarios a lo largo de todo el año, así que estamos agradecidos con Gerardo y a toda la gente que nos hace favor de acompañarnos en esta función especial; anunciamos hace dos semanas que si llegábamos a la meta construiríamos in CRIT número 28 en el estado de Colima”.

Como invitados especiales, quienes fueron partícipes a sumarse a esta gran iniciativa de apoyar en esta noble causa estuvieron Rosa Gloria Chagoyán, Yulina Peniche, y Elaine Haro.

Con esta puesta en escena, “Frida el Musical: La vida de un Ícono, el público se sumerge en una experiencia multimedia inolvidable, vive la pasión, el dolor y la vibrante alegría de Frida Kahlo como nunca antes en el escenario del Teatro Centenario Coyoacán.

“Frida el Musical: La vida de un Ícono” es un viaje emocional a través de la vida de esta icónica artista mexicana, narrada a través de una poderosa y conmovedora banda sonora, integrada con elementos visuales y escénicos que envuelven al público completamente.

Este espectáculo multimedia nos transporta al corazón del México antiguo, donde el mariachi, el bolero, el huapango y el tango se entrelazan magistralmente para contar la historia de Frida; cada escena se ve enriquecida no solo por melodías cautivadoras, sino también por proyecciones inmersivas y una puesta en escena innovadora que intensifican la experiencia emocional.

Con un elenco conformado por Karen Espriu (Frida Kahlo), Sofía Galeana, y Frida Moreno (Frida’s adolescentes), Alejandra Monterde, Karina Armin (Ensamble), Adolfo Silva (piano y acordeón), Gonx Alcántar (vihuela y guitarra), “Frida el Musical: La vida de un Ícono”, producida y dirigida por Gerardo Quiroz, con libreto original de Samantha Salgado, y canciones originales, música y letra de Karen Espriu, es un viaje a través del tiempo, que nos hace conocer desde 1918 hasta 1954 los momentos más relevantes de una de las pintoras más importantes de Latinoamérica y la catarsis que el dolor dejó en su vida, compartiendo un gran mensaje que nos hace pensar, inspirar, reír, y llorar al conocer sus vivencias y su legado de una manera totalmente única en esta extraordinaria puesta en escena.