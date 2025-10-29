La mayoría de mexicanos considera inseguro vivir en su ciudad

Pese a la reducción de homicidios

La población se siente más expuesta en Culiacán, Irapuato y Chilpancingo, entre otras

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) de septiembre, del Inegi, reportó que 63 por ciento de la población de 18 años y más residente en 91 ciudades, considera que es inseguro vivir en su ciudad, pese a que el gobierno federal defiende que los homicidios han caído un 38% en el último año.

El dato se da a conocer un día después de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, defendiera en su primer informe de Gobierno ante el Senado que la política de combate al crimen ha dado como resultado una reducción importante en los homicidios en el país.

El sondeo, que se recolecta cada tres meses en 91 áreas urbanas del país, recoge una evolución al alza de la percepción ciudadana, respecto al año pasado, pero no representa un cambio estadísticamente significativo en relación con junio de 2025, que registró un 63.2%.

En el informe de percepción sobre inseguridad consta que las ciudades donde la población se siente más expuesta son Culiacán (88.3%), en Sinaloa, donde se ha aguzado la pugna entre cárteles; Irapuato (88.2%), en Guanajuato; Chilpancingo (86.3 %), en Guerrero; Ecatepec de Morelos (84.4%), en el Estado de México; y Cuernavaca (84.2%), en Morelos. En contraste, las áreas metropolitanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, con 8.9%, y San Nicolás de los Garza, con 22.4%, ambas en Nuevo León; Piedras Negras, con 15%, en Coahuila; Benito Juárez, con 15.6%, en Ciudad de México; y Los Mochis, con 19.2%, en Sinaloa.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Inegi, en septiembre de 2025, un 34% de los mexicanos considera que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal; mientras que un 23.9% dijo que la situación empeorará. En contraste, 16.3% de los encuestados ha dicho que la situación de la delincuencia e inseguridad en su área urbana seguirá igual de bien y 24.9% ha manifestado que mejorará.

Marina, con mayor percepción de desempeño

La Ensu también ha profundizado en la percepción de los encuestados sobre las labores de prevención y combate a la delincuencia de diversas autoridades de seguridad pública. El pasado septiembre, para la Marina, 86.7% le atribuyó un desempeño muy o algo efectivo, mientras que para la Fuerza Aérea Mexicana, 83.2% y el Ejército, 83%. Con menores porcentajes en la percepción de un desempeño muy o algo efectivo figuraron la Guardia Nacional, con 73-2%; la policía estatal, con 52.7% y la policía preventiva municipal, con 46.8%.

Asimismo, los datos del Inegi muestran que las mujeres reportan mayor inseguridad que los hombres. Mientras el 68,2% de las encuestadas manifestaron sentirse inseguras, la proporción entre los varones alcanzó 56.7%.

Más inseguros en cajeros automáticos

La Ensu también detalla la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos. Un 71.7% de los encuestados ha manifestado sentirse inseguro en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 64.9%, en el transporte público; 64.4% en la calle, y 57.1% en la carretera. El propósito de la Ensu es informar sobre la percepción de la seguridad pública y proporcionar elementos para la toma de decisiones de política pública en esta materia.

Entre julio y septiembre de 2025, 40.6% de la población ha dado a conocer que, debido a la inseguridad, ha modificado sus hábitos respecto a llevar objetos de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, por temor a sufrir algún delito. Además, 36.9% ha cambiado sus rutinas en cuanto a permitir que los menores que viven en su hogar salgan solos. Por su parte, 35% ha reconocido haber cambiado hábitos respecto a caminar de noche en los alrededores de su zona de residencia y 22.4%, en cuanto a visitar parientes o amistades.

¿Cuáles son las ciudades más peligrosas?

Las ciudades donde la percepción de inseguridad es más alta incluyen:

– Culiacán, Sinaloa e Irapuato, Guanajuato: 88% de los habitantes sienten miedo.

– Chilpancingo, Guerrero: 86.3%

– Ecatepec, Estado de México: 84.4%

– Cuernavaca, Morelos: 84.2%

Ciudades más seguras de México en 2025

En contraste, las ciudades percibidas como más seguras son:

– San Pedro Garza García, Nuevo León: solo 8.9% de la población se siente insegura.

– Piedras Negras, Coahuila: 15%

– Benito Juárez (CDMX): 15.6%

– Los Mochis, Sinaloa: 19.2%

– San Nicolás de los Garza, Nuevo León: 22.4%

Estos datos muestran que existen localidades donde los habitantes perciben mayor seguridad, aunque la media nacional sea preocupante.