El huracán “Melissa” toca tierra en Jamaica con categoría 5; es el más poderoso en 174 años

Melissa tocó tierra este martes en el suroeste de la isla de Jamaica, cerca de la ciudad de New Hope, como un poderoso huracán categoría 5, con vientos máximos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Horas antes de la tormenta, el gobierno de Jamaica dijo que había hecho todo lo posible para prepararse, mientras advertía sobre daños catastróficos. Las calles de la capital, Kingston, permanecían en gran parte vacías, excepto por un perro callejero solitario cruzando charcos y un puñado de personas caminando rápidamente bajo ramas de árboles que se agitaban con un viento fuerte.

“No hay infraestructura en la región que pueda soportar una categoría cinco”, afirmó el primer ministro, Andrew Holness. “La pregunta ahora es la velocidad de recuperación. Ese es el desafío”.

Se esperaba que la tormenta tocara tierra el martes y cruzara diagonalmente la isla. Poco después, se espera que golpee Cuba.

Se reportaron deslizamientos de tierra, árboles caídos y numerosos cortes de energía antes de la tormenta. Las autoridades en Jamaica advirtieron que la limpieza y la evaluación de daños serían lentas. Se espera que la tormenta entre cerca de la parroquia de St. Elizabeth en el sur y salga alrededor de la parroquia de St. Ann en el norte, según los pronosticadores.