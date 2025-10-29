Continúa la estrategia para el rescate de Tulum: Sectur

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que se continúa trabajando, en coordinación con dependencia federales y los gobiernos estatal y municipal en la estrategia integral para Tulum, Quintana Roo.

“Este lunes sostuvimos reuniones con dependencias federales, autoridades estatales y municipales, para coordinar acciones que fortalezcan el desarrollo turístico del destino, señaló la funcionaria federal.

“Atenderemos la petición de facilitar el acceso a las playas así como la revisión de cobros a turistas nacionales y extranjeros.

“Tendremos medidas concretas enfocadas en recuperar la confianza de los visitantes, impulsar la actividad económica local y seguir posicionando a Tulum como uno de los destinos más emblemáticos de México”, agregó en sus redes sociales.

Inauguración del Women Economic Forum Iberoamérica 2025

Por otra parte, la titular de Sectur participó en la inauguración del Women Economic Forum Iberoamérica 2025, donde destacó el papel fundamental de las mujeres en la economía, la política y, particularmente, en el desarrollo turístico del país.

Acompañada por la titular del Consejo Asesor Empresarial, Altagracia Gómez Sierra, y por la presidenta de WEF Iberoamérica, Michelle Ferrari, expresó su satisfacción de que este foro se celebre en México, subrayando que el país vive un momento histórico en el que las mujeres ocupan posiciones de liderazgo y son motor de Prosperidad Compartida.

Destacó la importancia de generar espacios que promuevan la equidad y la inclusión, también señaló que en México las mujeres representan más del 52 por ciento de la población y aportan cerca del 37 por ciento al PIB nacional.