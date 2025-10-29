Homenaje a los creadores en el aniversario 80 de la SACM

Una gala histórica para la música mexicana

Ocho décadas de proteger la voz de los autores, con distinciones que honran la creatividad, la tradición y la memoria de la música mexicana

En el Centro Cultural Roberto Cantoral fue más que una ceremonia: fue una reafirmación del poder de la música como símbolo de identidad y unión. En el marco de la vigésima primera edición de Éxito SACM, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) celebró ochenta años de historia musical y defensa de los creadores, un legado que ha acompañado la evolución del país.

La gala, transmitida en vivo vía Facebook Live y YouTube, ofreció momentos de profunda emotividad, entre ellos el homenaje al compositor Memo Méndez Guiú, quien recibió la distinción Gran Maestro, máximo reconocimiento que otorga la institución a un autor vivo con trascendencia internacional.​

Memo Méndez Guiú, una

vida entre acordes y emociones

Compositor, arreglista y productor, Memo Méndez Guiú ha dejado huella en generaciones con más de quinientas obras que se extienden al cine, la televisión y el teatro. Entre sus composiciones más reconocidas figuran Sin ti, Te quiero tanto, tanto, Hoy tengo que decirte papá y Ámame hasta con los dientes, temas que marcaron época en la música pop mexicana.

En su homenaje, la orquesta interpretó una selección de sus obras y figuras como Benny Ibarra, Diego Schoening y Erik Rubín subieron al escenario para celebrar su legado.​

“Es un verdadero orgullo reconocer a mi hermano Memo Méndez Guiú, quien ha dejado huella en generaciones”, expresó Martín Urieta, presidente del Consejo Directivo de la SACM.

Homenaje póstumo a

Ema Elena Valdelamar

El Reconocimiento Póstumo Juventino Rosas fue otorgado a la compositora Ema Elena Valdelamar, autora de más de 400 obras que cruzaron fronteras en las voces de Vicente Fernández, Luis Miguel, Paquita la del Barrio, Omara Portuondo y Benny Moré, entre muchos otros.

Su tema “Mucho corazón”, internacionalizado en 1952, ha sido versionado por más de novecientos intérpretes, mientras que “El cheque en blanco” se convirtió en un himno de libertad femenina.

La escultura del reconocimiento, inspirada en el romper de una ola y elaborada por Sebastián, simboliza la fuerza persistente de la creación artística femenina.

El valor de las raíces:

Pancho Madrigal

Como parte del compromiso con la música tradicional mexicana, la SACM instituyó el Reconocimiento Música Tradicional de México, otorgado este año a Pancho Madrigal, “cronista de lo cotidiano y cantor de identidades”, según palabras del director general Roberto Cantoral Z.

Este galardón se enmarca en la reciente apertura del Centro de Músicas Tradicionales, un espacio dedicado a preservar los ritmos que conforman el alma sonora nacional.

Alex Lora: cinco décadas

de trayectoria inmortal

Otro de los momentos cumbre de la ceremonia fue el reconocimiento al legendario Alex Lora, figura esencial del rock mexicano, quien recibió la presea por 50 años de trayectoria artística.

El músico cerró la gala con una presentación llena de energía, interpretando cuatro temas emblemáticos de su carrera junto a su banda El Tri, culminando una noche que sintetizó la diversidad y la fuerza de la creación musical mexicana.​

La ceremonia reunió a artistas de distintas generaciones como Leonardo de Lozanne, Humberto Pabón, Chucho Rincón, Mónica Vélez y Marcela Rodríguez, quienes también fueron distinguidos por 25 y 50 años de carrera con la escultura Timoteo, obra del artista Rodrigo de la Sierra, símbolo del poder transformador de la creatividad.

Ocho décadas de identidad y futuro

Durante ochenta años, la SACM ha demostrado que proteger la autoría es proteger el alma de la cultura mexicana. El evento Éxito SACM 2025 reafirmó el papel de la institución como pilar de la industria musical, celebrando a quienes, con cada composición, forjan la memoria emocional del país. La gala concluyó con una ovación prolongada que sintetizó el espíritu de la celebración: la música como lenguaje universal que une generaciones y narrativas.