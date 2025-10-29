“SOBRENATURAL: Ritos Siniestros de las Brujas de Xochimilco”, la Obra de Terror que Cautivará tus Sentidos esta Temporada de Día de Muertos

“Sobrenatural” combina un escalofriante recorrido en trajinera por los mágicos canales de Xochimilco con una puesta en escena en una chinampa, sumergiendo al público en el terror del México colonial. Historia basada en hechos reale s: Inspirada en la bruja Clementina, juzgada por la Santa Inquisición en el Xochimilco del siglo XVII, la obra rescata tradiciones orales y el misticismo prehispánico con una investigación profunda en el Archivo General de la Nación.

s: Inspirada en la bruja Clementina, juzgada por la Santa Inquisición en el Xochimilco del siglo XVII, la obra rescata tradiciones orales y el misticismo prehispánico con una investigación profunda en el Archivo General de la Nación. Elenco y dirección estelar: Bajo la dramaturgia y dirección de José Luis Huerta, con actuaciones de Lucina Ruiz, Josué Patiño, Fernanda Bastida, Jassiel Cruz y Rebeca Monroy, esta producción promete una experiencia inolvidable del 24 de octubre al 8 de noviembre en el Embarcadero “Salitre”.

La temporada de Día de Muertos se ilumina con el regreso de “Sobrenatural: Ritos Siniestros de las Brujas de Xochimilco”, la obra de teatro de terror más esperada del año, presentada por Catarsis Producciones. Por decimotercer año consecutivo, esta puesta en escena única, con dramaturgia y dirección de José Luis Huerta, regresa al Embarcadero “Salitre” en el Centro Histórico de Xochimilco, del 24 de octubre al 8 de noviembre, con una función especial triple el 1 de noviembre. Este espectáculo no solo ofrece una experiencia teatral de terror psicológico, sino que transporta a los espectadores a los oscuros días de la conquista, donde las brujas y la hechicería dominaban las tierras de Xochimilco, liderados por la temida Clementina, interpretada por Mónica Quezada.

“Sobrenatural” es mucho más que una obra de teatro; es un viaje inmersivo que combina el patrimonio cultural intangible de México con una narrativa basada en hechos reales. La historia gira en torno a Clementina, una temida bruja del Xochimilco del siglo XVII, cuya vida y juicio por la Santa Inquisición, cuenta en el elenco con: Lucina Ruiz como Cihuacoatl y Juanita, Josué Patiño como Mictlantecutli e Ignacio, Fernanda Bastida como Rosa, Jassiel Cruz como Pedro del Monte, y Rebeca Monroy como Francisca e Inés.

La obra rescata las tradiciones orales, el sincretismo, la herbolaria y la cosmovisión prehispánica, evocando las leyendas que las abuelas contaban para erizarnos la piel. Con una profunda investigación en el Archivo General de la Nación, José Luis Huerta ha creado una atmósfera cargada de misticismo para que los espectadores sean testigos de ritos, transformaciones y una venganza que difumina la línea entre la vida y la muerte.

La experiencia comienza con un recorrido nocturno en trajinera desde el Embarcadero “Salitre” (Calle del Embarcadero s/n, Barrio San Cristóbal, C.P. 16080, Xochimilco, CDMX), diseñado con las más altas medidas de seguridad y sanidad. Al llegar a una hermosa chinampa, el público podrá disfrutar de stands con comida típica, artesanías y souvenirs, antes de sumergirse en la obra. La producción destaca por su calidad excepcional: actores profesionales, efectos de iluminación impactantes, imágenes perturbadoras y psicofonías reales que garantizan una experiencia de terror íntima y envolvente. La visibilidad y acústica están cuidadosamente diseñadas para que el espectador viva cada momento de cerca, con funciones puntuales que respetan el tiempo del público.

“Sobrenatural” se presentará los días 24 y 25 de octubre a las 20:00 h, 31 de octubre a las 18 y 21:30 h, 1 de noviembre a las 17:00, 20:30 y 24:00 h, y 2, 7 y 8 de noviembre a las 20 h. La función de medianoche del 1 de noviembre incluirá un concurso de disfraces con premios para los tres mejores atuendos. Cada experiencia tiene una duración aproximada de tres horas, y se recomienda llegar con una hora de anticipación. Los boletos tienen un costo de $336, con una preventa disponible hasta el 30 de septiembre y descuentos para estudiantes, personas con discapacidad y tercera edad. Las entradas se pueden adquirir en superboletos.com, (https://www.superboletos.com/landing-evento/yvLTmBhCxxFDkofWLMf0tQ) lacartelera.com.mx, vía WhatsApp al 5641105893, o directamente en la taquilla del Embarcadero “Salitre” durante las funciones.

Testimonio de la casa productora Catarsis Producciones:

“Esta puesta en escena es de terror completamente, utilizamos el terror psicológico en el espectador, por un lado, mezclamos casos fundamentados en una profunda investigación que realizamos en el Archivo General de la Nación, ya que es una historia basada en hechos reales y los llevamos a escena enriquecidos con excelentes efectos de iluminación, imágenes perturbadoras, sucesos y psicofonías reales. El espectador sentirá en carne propia el miedo que el factor sorpresa causa en su psique”, destacando el compromiso de Catarsis Producciones por ofrecer una experiencia teatral única que combina calidad, historia y emoción.

No te pierdas esta oportunidad de vivir el terror en los mágicos canales de Xochimilco. “Sobrenatural: Ritos Siniestros de las Brujas de Xochimilco” promete ser la experiencia definitiva de la temporada de Día de Muertos, un evento que combina cultura, misticismo y adrenalina en un formato de teatro lacustre sin igual en México.