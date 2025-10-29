Fortalece UAEMéx retribución social a través de la vinculación con el sector gubernamental

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado y la secretaria de Medio Ambiente, Alhely Rubio Arronis, entregaron reconocimientos y constancias del Diplomado en Línea “Herramientas para el Desarrollo Sostenible”

Toluca, Méx.- La vinculación entre la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el sector gubernamental representa una vía esencial para fortalecer la retribución social de la institución, afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, al encabezar, con la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno del Estado de México, Alhely Rubio Arronis, la ceremonia de entrega de reconocimientos y constancias del Diplomado en Línea “Herramientas para el Desarrollo Sostenible”.

Durante el acto, realizado en el Auditorio “Ing. José Yurrieta Valdés” del Edificio Administrativo, se reconoció la labor de colaboradoras, colaboradores, expertos y especialistas que participaron en el diseño y desarrollo del Diplomado, además de otorgarse las primeras 10 de 285 constancias a egresadas y egresados del programa.

Acompañada por el secretario Académico de la UAEMéx, Francisco Herrera Tapia, Zarza Delgado destacó que este diplomado permitió aplicar el conocimiento teórico y práctico en acciones concretas que contribuyen a mejorar la atención y los servicios hacia la sociedad mexiquense.

La rectora adelantó que se proyecta una segunda edición del diplomado, abierta a la participación de autoridades municipales en materia ambiental, organizaciones civiles y comunidades locales. Asimismo, propuso fortalecer el convenio de colaboración entre ambas instituciones e impulsar estudios e investigaciones sobre las áreas naturales administradas por la universidad.

Martha Patricia Zarza Delgado subrayó que la conciencia ambiental y la sostenibilidad son ejes centrales de la Transformación Universitaria, al fomentar la reflexión sobre el cuidado de los recursos naturales y el compromiso social que caracteriza a la comunidad auriverde.

Por su parte, Alhely Rubio Arronis reconoció que este diplomado representa un ejercicio inédito, al ser completamente gratuito y ofrecer durante casi 11 meses un espacio de formación académica que fortaleció las capacidades de las y los participantes, dotándolos de herramientas sostenibles en beneficio de la sociedad.

En presencia de la coordinadora general de Conservación Ecológica del Estado de México, Elvia Alba Rojas, la funcionaria estatal agradeció el respaldo de la UAEMéx, institución que —dijo— se consolida como aliada estratégica del gobierno encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez en la construcción de un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Finalmente, el director de la Facultad de Ingeniería, Marcelo Romero Huertas, resaltó que la unión de esfuerzos entre ambas instancias ha permitido ofrecer un programa académico de alta calidad, orientado al desarrollo sostenible y con gran incidencia social, al promover la cultura del cuidado ambiental en la entidad.