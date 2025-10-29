Concurso Universitario de Oratoria Estudiantil

Toluca, Méx. – 27 de octubre de 2025.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) llevó a cabo la edición 2025 del Concurso Universitario de Oratoria Estudiantil sobre Valores, Símbolos e Historia, en el que participaron 23 estudiantes de los 11 planteles de la Escuela Preparatoria con que cuenta la institución en los municipios de Toluca, Texcoco, Atlacomulco, Amecameca, Tenancingo, Almoloya de Alquisiras y Tecámac.

El evento tuvo lugar en el Auditorio “José Yurrieta Valdés” del Edificio Administrativo. En representación del secretario de Gobernanza Universitaria, Jorge Alejandro Vásquez Caicedo, la directora de Identidad Universitaria, Lidia Alejandra González Becerril, dirigió un mensaje al alumnado, reconociendo su esfuerzo y talento.

Destacó que la oratoria, al ser un arte que transforma y conecta, debe cultivarse como un puente para compartir ideas, inspirar cambios y fortalecer la comunidad universitaria.

“Hoy hemos sido testigos del talento y la pasión de juventudes comprometidas con la expresión clara y el poder de la palabra. Cada intervención nos recordó que la oratoria es la capacidad de expresar ideas con ética y empatía”, señaló González Becerril.

En esta edición, los ganadores fueron: Primer lugar: Isaac López Martínez, del Plantel “Cuauhtémoc”, en Toluca.

Segundo lugar: María Luisa Pérez Sandoval, del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”, en Atlacomulco.

Tercer lugar: Jesús Gael Galicia Juárez, del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”, en Amecameca.

Asimismo, Cinthya Ximena Romero Díaz, del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”, en Toluca, recibió una mención honorífica por su destacado uso de la voz, preparación y técnica oratoria.

El jurado calificador estuvo integrado por el orador Raúl Alejandro Mejía Jiménez; la profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Nuria Ferreira Maña, y el cronista de la Escuela de Artes Escénicas, Jesús Isaías Téllez Rojas.