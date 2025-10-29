Uber podrá operar en más de 70 aeropuertos del país

Jueza otorga suspensión definitiva

Durante años los conductores de la aplicación han enfrentado multas, restricciones y agresiones

Tras una década de lucha, la plataforma Uber y sus conductores podrán llevar y recoger pasajeros desde los aeropuertos federales del país sin riesgo de sanciones o detenciones por parte de elementos de la Guardia Nacional, gracias a que obtuvo una suspensión definitiva.

De acuerdo con lo informado por la compañía, la medida fue concedida por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa y aplica para más de 70 terminales aéreas que operan bajo jurisdicción federal, mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por la empresa.

“Es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México”, señaló la plataforma digital.

La resolución representa un paso importante para la movilidad digital en el país, pues durante años los conductores de aplicaciones habían enfrentado multas, decomisos, restricciones y agresiones por parte de los taxistas tradicionales por operar en zonas federales dentro de las terminales aéreas.

Uber insta a las autoridades federales a cumplir con esta suspensión definitiva, reafirmando que las plataformas deben tener acceso a los aeropuertos federales para eficientar la movilidad en esos espacios, que son la carta de presentación de México hacia el mundo.

La empresa destacó que esta decisión ayudará a mejorar la movilidad de pasajeros, en especial de turistas, y demandó al Congreso de la Unión emitir una regulación clara que integre las plataformas de transporte en los aeropuertos como parte del sistema de transporte nacional.

Mayor disponibilidad de transporte

Con esta decisión judicial, los socios conductores de Uber podrán realizar viajes hacia y desde los aeropuertos sin temor a ser detenidos o sancionados, siempre y cuando el servicio sea solicitado a través de la aplicación.

Para los usuarios, el cambio significa una mayor disponibilidad de transporte, menores tiempos de espera y la posibilidad de acceder a tarifas más competitivas frente a los taxis concesionados que operan en las terminales.

Uber destacó que esta resolución fortalece el acceso a opciones seguras y modernas de movilidad, especialmente en lugares clave para el turismo y los negocios.

Parecen acabar años de conflicto en aeropuertos

Los conductores de aplicaciones como Uber y DiDi denunciaban, desde hace tiempo, operativos de la Guardia Nacional en diferentes aeropuertos del país, donde se reportaban multas de hasta 50 mil pesos y remolque de vehículos.

La disputa se originó por la falta de un marco legal que regulara las operaciones de transporte por aplicación en zonas federales. Hasta ahora, las concesiones para ofrecer servicio dentro de los aeropuertos estaban reservadas exclusivamente para taxis con permiso otorgado por las autoridades aeroportuarias.

Con esta suspensión, Uber da un paso hacia la regularización de su servicio en aeropuertos, un tema que por años generó enfrentamientos entre conductores de taxis y choferes de aplicaciones.

Momento estratégico rumbo al Mundial 2026

Uber subrayó que esta medida llega en un momento estratégico para el país, especialmente rumbo al Mundial de Futbol 2026, del que México será una de las sedes.

La compañía indicó que contar con transporte por aplicación dentro de los aeropuertos será clave para mejorar la movilidad turística y la experiencia de los visitantes internacionales, fortaleciendo el ecosistema de transporte y turismo en el país.

Aunque el fallo judicial marca un precedente histórico, la empresa deberá coordinarse con las autoridades aeroportuarias para definir zonas específicas de ascenso y descenso, así como protocolos de operación que no interfieran con el tráfico interno de cada terminal.

Por ahora, la suspensión definitiva se mantiene vigente mientras continúa el proceso judicial, y Uber reiteró que seguirá colaborando con el gobierno federal para que se establezca una regulación clara y permanente para el sector.

Servicio especializado en Cancún

En julio pasado, la empresa hizo oficial el lanzamiento de su nuevo servicio Uber Reserve, con el cual, los usuarios pueden reservar un viaje desde el Aeropuerto Internacional de Cancún hasta con 30 días de anticipación.

Esta iniciativa, resultado de una alianza con Flex Eco Taxi, una de las operadoras locales más relevantes, busca transformar la experiencia de movilidad para los millones de turistas que visitan este destino.

El nuevo esquema de reservación es sencillo: los usuarios deben ingresar su número de vuelo y la fecha del viaje en la aplicación de Uber. Una vez que aterrizan, solo necesitan confirmar con un clic que están listos, y el conductor acudirá al punto de encuentro designado por la aplicación. Este proceso está optimizado para agilizar el flujo de pasajeros y reducir la congestión en la terminal aérea.