Fallece Verónica Ituarte, voz emblemática del jazz mexicano y maestra de generaciones

“Cantar ahora es un acto enorme de agradecimiento a la vida”

La cantante y docente partió a los 68 años tras una larga lucha contra el cáncer

Por Arturo Arellano

La comunidad artística mexicana está de luto por el sensible fallecimiento de Verónica Ituarte, una de las voces femeninas más representativas del jazz en México. La cantante, nacida el 8 de diciembre de 1956 en la Ciudad de México, murió este 23 de octubre de 2025 en su hogar al sur de la capital, acompañada por sus seres queridos.

Ituarte fue reconocida por su magistral dominio del scat vocal, su técnica depurada y su capacidad de improvisación, cualidades que la convirtieron en referente del jazz nacional. Estudió canto clásico en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y posteriormente se especializó en jazz en la Escuela Superior de Música del INBA. Fue discípula del pianista Juan José Calatayud, con quien colaboró hasta su fallecimiento en 2003.

Además de su carrera como intérprete, Verónica fue docente de la Academia de Jazz en la especialidad de canto, donde formó a decenas de artistas que hoy la recuerdan como una guía generosa y apasionada. Su entrega a la enseñanza fue tan profunda como su conexión con el escenario.

En mayo de 2025, tras superar un complejo proceso médico, regresó a los escenarios con un emotivo concierto en el Multiforo Alicia, acompañada por el armonicista Lalo Méndez, su pareja y colega. En entrevista para DIARIP IMAGEN, Ituarte compartió en su momento: “El arte siempre nos va a sanar en cualquiera de sus manifestaciones y el amor. Cantar ahora es un acto enorme de agradecimiento a la vida, un nuevo inicio, un conocer la voz desde otro lugar”.

Durante ese concierto, interpretó temas de Rafa Mendoza, composiciones propias y piezas de jazz libre, rodeada de músicos que admiraban su sensibilidad y fuerza. Fue una noche de celebración, improvisación y reencuentro con la vida, que hoy adquiere un nuevo significado.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México expresó sus condolencias y reconoció a Verónica como “una de las voces femeninas más destacadas del jazz en México”. Su legado trasciende el escenario: es memoria viva en quienes compartieron con ella la música, la docencia y la amistad.

Verónica Ituarte deja una huella imborrable en la cultura mexicana. Su voz, su energía y su visión del arte como acto de sanación seguirán resonando en cada nota que inspire a nuevas generaciones.