Expedición y vigencia de visa no es un derecho, sino un privilegio: EU

“No es necesario que exista una condena penal”

Puede ser cancelada en cualquier momento, señala el vocero de la representación

La expedición y vigencia de una visa estadounidense “no constituye un derecho, sino un privilegio”, y puede ser cancelada en cualquier momento por decisión del gobierno cuando se detecten señales de riesgos de seguridad, aclaró embajada de Estados Unidos en México.

“Una visa es un privilegio. No es un derecho. Cada país tiene la autoridad de decidir quién puede ingresar a su territorio, incluidos los Estados Unidos. Las visas pueden ser canceladas en cualquier momento”, señaló en un comunicado el vocero de la representación diplomática, David Arizmendi.

A través de un video, el funcionario aclaró que el Departamento de Estado “puede cancelar una visa cuando existen señales de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla”.

Entre las razones citadas se incluyen permanecer en territorio estadounidense más tiempo del autorizado, “participar en actividades ilícitas, representar un riesgo para la seguridad” o involucrarse con organizaciones terroristas o que apoyen al terrorismo.

La institución diplomática destacó que “no es necesario que exista una condena penal” para proceder a una cancelación. “Basta con que haya información suficiente para considerar que mantener la visa va en contra de los intereses de Estados Unidos”, indicó.

Enfatizó que el proceso de revisión de visados “ocurre de forma constante”, ya que el Departamento de Estado revisa regularmente las visas otorgadas y las cancela “cada vez que hay razones para hacerlo”.

Cancelaciones en los últimos meses

El pronunciamiento se produce luego de que en los últimos meses se registraran múltiples cancelaciones de visas a políticos y figuras públicas mexicanas, entre ellos gobernadores, ex funcionarios y empresarios, lo que ha generado un intenso debate sobre las razones detrás de estas decisiones y la falta de información oficial sobre los casos.

El primer caso ocurrió a inicios de mayo con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y luego el 11 de junio se confirmó que agentes de migración en la Garita de Lukeville, Arizona, negaron la entrada y le retiraron su visa al alcalde de Puerto Peñasco, Sonora, Óscar Eduardo Castro.

El más reciente caso ocurrió en agosto pasado, cuando autoridades estadounidenses cancelaron la visa a Juan Francisco Gim, presidente municipal de Nogales, Sonora. Los tres políticos son parte de Morena.

En tanto, artistas como Julión Álvarez, Espinoza Paz, Grupo Firme, Los Alegres del Barranco y Lorenzo de Monteclaro también han sufrido la cancelación de sus visados para ingresar a EU.

¿Por qué EU puede cancelar la visa?

En el video compartido por la Embajada fue explícito al mencionar las razones por las cuales el gobierno del país vecino puede determinar cuándo una visa ya no puede ser privilegio que quien la poseía.

Las principales infracciones o situaciones de riesgo incluyen:

– Exceder la estancia: quedarse en el país por un tiempo mayor al permitido por las autoridades migratorias.

– Actividades clandestinas: participar en actividades delictivas o en aquellas que no corresponden a la visa otorgada, por ejemplo, trabajar con una visa de turista.

– Riesgo a la seguridad pública: ser considerado una amenaza para la seguridad de la población de Estados Unidos.

– Vínculos con terrorismo: involucrarse o apoyar a grupos o actividades relacionadas con el terrorismo.

¿Cómo saber si tu visa fue cancelada?

Sobre el proceso de cancelación, se explicó que se trata de un «proceso constante y discreto». Y es que, el Departamento de Estado revisa continuamente las visas otorgadas y procede a cancelarlas cuando identifica razones válidas.

“Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas”, finaliza el vocero de la Embajada.

Por consideraciones de privacidad y seguridad, estas decisiones no se hacen públicas. Es decir que, si te llegan a quitar la visa, serás informado directamente de esto.