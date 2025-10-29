¿Por qué Sheinbaum no remueve ni a Taibo ni a Adán Augusto?

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Porque no puede, es la respuesta.

Y en ese paquete de lopezobradoristas inamovibles están muchísimos más.

Taibo y Adán Augusto, que apenas son la punta del iceberg del lopezobradorismo en el poder, son intocables porque fueron designados por Andrés Manuel López Obrador. Ambos se comportan como inamovibles. Y los hechos confirman que lo son.

Cada vez que se le pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre si alguno de ellos podría ser removido, ella actúa como si recibiera toques eléctricos, calambres, la cara se le endurece y sobreviene la defensa.

Del líder senatorial de Morena, Adán Augusto López, responde con otra interrogante: ¿y por qué se había de ir? ¡No tiene denuncia alguna!, indica para desarmar a quien le pregunta.

Ayer, a quien le preguntó si pediría la renuncia de Paco Ignacio Taibo II de la dirección del Fondo de Cultura Económico, luego de que frente a ella en una mañanera de hace algunos días calificó de abominables y asquerosos, impublicables algunos poemas de mujeres, la mandataria dijo que no, que no lo removería.

“No, no, no, (¿removerlo?) ¡para nada!. Es un gran compañero”, afirma la Presidenta.

Y la lista de personajes en la misma circunstancia es larga:

Ese grupo lo encabeza, sin duda, Andrés Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena…

En el mismo paquete está Luisa María Alcalde, quien de diputada de Morena pasó a secretaria del Trabajo y de ahí a titular de Gobernación para, al final, pasar a ser presidenta de Morena todo bajo el dedo de AMLO.

Uno sobresaliente en esa lista de intocables es el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza, miembro del primer círculo del ex presidente y quien de Pemex pasó directo al Infonavit,

Otro más expuesto ha sido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien a pesar de haber confesado tratos con narcos, y su evidente incapacidad para gobernar, sigue en el cargo.

Y así otros muchos más que son intocables debido a que llegaron a donde están por la vía de la designación directa de AMLO.

Cada uno de ellos confirma que quien manda en México no es Claudia Sheinbaum, sino Andrés Manuel López Obrador.

EU hunde embarcaciones cerca del litoral mexicano

Por primera vez desde que emprendió el bombardeo de narconaves venezolanas y colombianas en el Caribe, la marina de EU lanzó misiles contra naves posiblemente mexicanas a 800 kilómetros frente a Acapulco.

El ataque fue confirmado por Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, vía su cuenta de X.

En su mensaje indicó que la marina norteamericana lanzó 3 misiles el lunes contra 4 embarcaciones que navegaban por el Pacífico con 14 personas a bordo, de los cuales solo una sobrevivió, según datos de la Marina de México.

El secretario de Marina de EU afirmó que sus reportes de inteligencia confirmaron que las embarcaciones transportaban droga y que sus tripulantes pertenecían a “organizaciones terroristas designadas”.

No aclaró qué organizaciones eran.

Lo sobresaliente de este ataque es que se da por primera vez frente a las costas mexicanas en una operación militar extrajudicial.

Juan Ramón de la Fuente llamó al embajador de EU

Al ser informada de este hecho, la presidenta Sheinbaum dijo no estar de acuerdo con estos ataques de EU y pidió a su secretario de Relaciones Exteriores llame a dar explicaciones al embajador de EU en México.

De septiembre a la fecha, van 14 narcoembarcaciones hundidas por EU, la mayoría de ellas en el Caribe en lo que el propio presidente Donald Trump ha calificado como una guerra declarada por la Casa Blanca .

En estos operativos han resultado ejecutados 57 supuestos narcotraficantes y solo se han reportado 2 sobrevivientes.

El secretario Hegseth explicó que en el primer ataque hundieron dos embarcaciones y murieron 8 “narcoterroristas”; en el segundo ejecutaron a otros cuatro y en el tercero, dos más.

Todos estos operativos han sido realizados por “El Comando Sur de los Estados Unidos” e informados a México, señaló.

De acuerdo a estos mismos informes, las tres operaciones militares del lunes en el Pacífico, aseguró Hegseth, “se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”.

Un vídeo subido a redes por el secretario de la Defensa de EU muestra tres objetivos diferentes: 2 son lanchas que surcan el mar a toda velocidad y otras dos paradas, una al lado de la otra, antes de que un proyectil impacte contra ellas y salten deshechas por los aires.

El Departamento de Estado de EU incluyó en febrero como sus objetivos a la banda venezolana Tren de Aragua y a los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noroeste y del Golfo, así como a La Nueva Familia Michoacana y los Carteles Unidos.

No explicó a cual de estos cárteles pertenecían las 4 embarcaciones abatidas este lunes cerca de México.

