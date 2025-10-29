La hoguera de las vanidades

DE FRENTE Y DE PERFIL RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

Una y otra vez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca hacer entrar en razón a los desatados y destapados miembros de su partido y de su gobierno que hacen lo que les viene en gana.

Son hombres y mujeres que, regularmente, pasan de los 40 años, pero a los que les entró el frenesí para disfrutar del poder y del dinero.

Ubicados dentro del gabinete legal, el ampliado, los gobiernos estatales y los Poderes Legislativo y Judicial, los desenfrenados personajes pasan parte de su tiempo, disfrutando de los placeres del poder y del dinero.

Se sienten poderosos, merecedores de todo lo que ven a su alrededor e incurren en desmanes de todo tipo.

Tan desatados y dispersos se encuentran diversos personajes, que la propia Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de la gobernadora mexiquense Delfina Gómez con una indirecta con mensaje: a ella no le ha llegado ni la soberbia, ni la petulancia que luego les llega a algunos.

Y es que viendo el desfiguro de varios de los altos mandos del morenismo, vale la pena un llamado a tiempo que lamentarse después.

Tal vez muchos de esos personajes no se han dado cuenta de los excesos que cometen o sabedores de ello, los cometen, pues están conscientes de que no habrá sanción alguna en su contra.

Denigran al partido que dicen representa al pueblo y al gobierno que emana del mismo y sin embargo, persisten en su rejuego de soberbia y vanidad.

Estas son una cuantas de las atrocidades de los gobernantes. La aparición de la presidenta del DIF de Campeche, Laura Sansores, en su informe como una estrella de cine, cantando, es parte del ridículo y de las sandeces que se cometen en ese estado gobernado por su hermana Layda. Lo que hace la mano, hace la tras, dicen.

Abelina López, alcaldesa de Acapulco, ostentando un collar equivalente a mes y medio de salario y diciendo que se lo regaló el pueblo es otro exceso. Tal vez la morenista no sepa que existe una ley que impide ese tipo de obsequios.

El diputado Sergio Mayer está organizando un baile en plena Cámara de Diputados, mientras se realiza la sesión legislativa.

Gerardo Fernández Noroña pidiendo licencia a su trabajo legislativo para aprovechar una invitación de gobierno extranjero y llorar por lo que sucede en Gaza, sin importar que en México las expresiones de violencia causan centenas de muertes y la falta de medicamentos muchas más.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, que continúa sin reconocer su equivocación y la de sus funcionarios para atender la emergencia de las inundaciones y retar a los que piden revocación de mandato.

Rubén Rocha exhibiendo a su ahora secretaria de Gobierno, de quien dijo, hasta hace poco era “una meserita de fonda”. Una tómbola la proyectó a una diputación.

El rey de todos estos entuertos es el tabasqueño Adán Augusto López quien en sus excesos de vanidad dice una y otra vez que no dejará el Senado, ni la coordinación de los senadores.

Además de ellos, una serie de personajes con excesos en sus viajes y el lujo que les gusta mostrar.

Valdría la pena conocer si el llamado de la Presidenta hace eco entre sus colaboradores o, simplemente, lo desdeñan.

