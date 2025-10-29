VEn el majestuoso Frontón México, la historia se vestirá de color, arte y significado con el Runway Fusión: Ma- linche El Musical & PinedaCovalín, un encuentro que une el teatro, la moda y la cultura en una experiencia sensorial sin precedentes.

Un desfile que antecede a la escena; un relato que se te- je sobre seda, historia y emoción. El encuentro: La fusión creativa entre Javier Visori, Director de Vestuario de

Malinche El Musical y Pineda Covalín, da vida a una colección que reinterpreta la historia desde la moda.

Las prendas de seda esTampada se convierten en lienzos que narran la grandeza cultural de México, evo- cando símbolos, diosas y tradiciones ancestrales.

“Esta alianza nos recuerda que la historia no está hecha solo de batallas, sino de en cuentros, miradas y gestos que se vuelven destino.Vestir la escena es vestir el alma de un relato que nos pertenece a todos”, expresó el equipo creativo de Pineda Covalín.

Antes de que las luces del escenario se enciendan, el público será recibido por un Happenihng desfile donde la seda fluye como viento antiguo y la moda se transforma en memoria, emoción y reconciliación.

Sobre Malinche El Musical Malinche El Musical, la obra cumbre de Nacho Cano, fun- dador del icónico grupo español Mecano y creador del musical más exitoso en español

Hoy No Me Puedo Levantar, celebra el nacimiento de un pueblo único, fruto dela fusión de dos culturas milenarias. Este espectáculo resal- ta la importancia de una identidad nueva nacida del encuentro entre civilizaciones y los valores surgidos de ese histórico proceso. La obra honra a la figura de Malinche, una mujer que con su inteligencia, amor y valentía supo equilibrar los aconteci- mientos delmestizaje, contri- buyendo a la formación de la identidad mexicana.