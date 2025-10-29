Malinche el musical & Pineda CovalínEspectáculos miércoles 29, Oct 2025
- Runway Fusión:
- Una experiencia que honra el origen, la memoria y la belleza compartida entre méxico y españa
VEn el majestuoso Frontón México, la historia se vestirá de color, arte y significado con el Runway Fusión: Ma- linche El Musical & PinedaCovalín, un encuentro que une el teatro, la moda y la cultura en una experiencia sensorial sin precedentes.
Un desfile que antecede a la escena; un relato que se te- je sobre seda, historia y emoción. El encuentro: La fusión creativa entre Javier Visori, Director de Vestuario de
Malinche El Musical y Pineda Covalín, da vida a una colección que reinterpreta la historia desde la moda.
Las prendas de seda esTampada se convierten en lienzos que narran la grandeza cultural de México, evo- cando símbolos, diosas y tradiciones ancestrales.
“Esta alianza nos recuerda que la historia no está hecha solo de batallas, sino de en cuentros, miradas y gestos que se vuelven destino.Vestir la escena es vestir el alma de un relato que nos pertenece a todos”, expresó el equipo creativo de Pineda Covalín.
Antes de que las luces del escenario se enciendan, el público será recibido por un Happenihng desfile donde la seda fluye como viento antiguo y la moda se transforma en memoria, emoción y reconciliación.
Sobre Malinche El Musical Malinche El Musical, la obra cumbre de Nacho Cano, fun- dador del icónico grupo español Mecano y creador del musical más exitoso en español
Hoy No Me Puedo Levantar, celebra el nacimiento de un pueblo único, fruto dela fusión de dos culturas milenarias. Este espectáculo resal- ta la importancia de una identidad nueva nacida del encuentro entre civilizaciones y los valores surgidos de ese histórico proceso. La obra honra a la figura de Malinche, una mujer que con su inteligencia, amor y valentía supo equilibrar los aconteci- mientos delmestizaje, contri- buyendo a la formación de la identidad mexicana.
Malinche El Musical es una celebración de nuestras raíces, del mestizaje y de la cultura mexicana, en una experiencia que une lo mejor del teatro, la fuerza de un con- cierto en vivo y la elegancia de la danza contemporánea.
SOBRE PINEDA COVALÍN
Pineda Covalín es una casa de diseño mexicana fundada en 1996 por Cristina Pineda y Ricardo Covalín.
La marca fusiona arte, historia y tradición con la moda contemporánea, reinterpretando símbolos nacionales, arte popular de México a través de sedas, pieles y metales.
Sus colecciones, presentes en los cinco continentes, son un homenaje constante a la riqueza cultural de México y América Latina. Diseños presentados
en el desfile RUNvz WAY: Diosas Mexicas — Fuerza femenina y equilibrio universal. Día de Muertos / Mictlán — Tradición que une la vida y la muerte.
Santuario Cactáceas — Tributo al paisaje sagrado de México.
Águila Real — Símbolo solar de origen y poder.
Iguana Mexicana — Emblema de identidad y resiliencia. Guacamaya — Ave de esplendor mítico.
Cempasúchil — Flor de la memoria y la luz.
SOBRE LOCO TEQUILA
Loco Tequila nació para desafiar lo establecido, guiado
por una filosofía que celebra la locura genial, la autenticidad radical y la creatividad trascendente. Cada una de sus expresiones transforma el tequila en una obra de arte líquida que une cultura, arte y exclusividad.
En esta ocasión, Loco Te- quila se une a la experiencia con la degustación de su cóctel “Mictlán”, un homenaje al Día de Muertos:
Loco Blanco
Licor de elote
Jugo de agave cocido
Maíz tostado
Limón verde
Pétalos de cempasúchil
Una vivencia sensorial donde el arte y el espíritu del agave se unen para celebrar la vida y honrar la memoria de los que ya no están.
Sobre Essenza Floristas Essenza Floristas es un estudio especializado en diseño floral y decoración de eventos. Crean conceptos integrales que abarcan desde el diseño floral hasta la ambientación completa de espacios, mobiliario, entelados y table styling.
Con amplia experiencia en lanzamientos de marca, eventos corporativos, bodas y producciones artísticas, Essenza colabora con arquitectos, diseñadores y artistas pa- ra elevar cada proyecto a una experiencia visual única. También ofrecen arreglos florales personalizados y servicio FF&E (Furniture, Fixtures & Equipment).
DETALLES DEL EVENTO
Cuando: 29 de octubre de 2025
Dónde: Frontón México — Av. de la República 17, Tabacalera, CDMX
Recepción y cóctel: Bar Suites, 5:30 p.m. (medios de comunicación)
Runway: Lobby, 6:30 p.m.
Función: Teatro, 8:00 p.m.
Host: Mónica Noguera
PRESENTADO POR:
Malinche El Musical / Diseña- dor: Visori Studio
Pineda Covalín
Tequila Loco
Essenza Floristas.