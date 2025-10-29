Tren Maya ofrece viaje de regreso gratuito durante todo noviembre

De cara a la temporada alta

Lanzan nuevamente la promoción paraincentivar el turismo y la movilidad en el sureste

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El Tren Maya, uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos de México, lanza por segunda vez una promoción que ha generado entusiasmo entre turistas y residentes del sureste: compra tu boleto de ida y el regreso va por cuenta del Tren. Esta estrategia, que se implementará del 1 al 30 de noviembre, busca aumentar el flujo de pasajeros en la temporada alta de fin de año y fortalecer el turismo en estados como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

Germán Redondo Suárez, titular de la Estrategia Corporativa y Comercial del Tren Maya, explicó que esta medida forma parte de una campaña para incentivar la movilidad regional. “Se trata de una estrategia para que más personas se animen a viajar. Ya lo hicimos en verano y tuvimos un incremento del 80% en la afluencia de usuarios. Esperamos superar esa cifra en esta temporada”, declaró.

La dinámica es sencilla: al adquirir un boleto de ida en cualquiera de las 34 estaciones del Tren Maya, el pasajero recibirá el boleto de regreso sin costo. Esta oferta aplica para todas las clases disponibles y puede adquirirse tanto en taquillas físicas como en la página oficial www.trenmaya.gob.mx y en la app móvil del Tren Maya.

La ruta Cancún–Mérida se mantiene como la más popular, aunque la promoción está disponible para toda la red ferroviaria. Los viajeros podrán disfrutar de servicios como renta de vehículos, tiendas de autoservicio, experiencias culturales y gastronómicas en cada estación.

El Tren Maya ha sido diseñado para ofrecer una experiencia cómoda, moderna y segura, con un enfoque en la sostenibilidad y la promoción del patrimonio cultural del Mundo Maya. Su diseño, inspirado en la elegancia del jaguar y la arquitectura maya, busca conectar comunidades, fomentar el desarrollo regional y facilitar el acceso a destinos turísticos emblemáticos.

La campaña “Te regresa gratis” refuerza el compromiso del proyecto con la inclusión y el acceso equitativo al turismo. Además, permite que más familias mexicanas y visitantes internacionales recorran el sureste sin preocuparse por el costo del retorno.

25 desarrollos ilegales en Áreas Naturales Protegidas de la Riviera Maya y Holbox Autoridades ambientales federales y estatales intensifican vigilancia ante el crecimiento descontrolado de proyectos inmobiliarios en zonas de alto valor ecológico

25 desarrollos ilegales en ANP’s

La expansión desordenada del sector inmobiliario en el Caribe mexicano ha encendido las alertas de las autoridades ambientales. De acuerdo con Juan Carlos Romero Gil, director regional de la Península de Yucatán y Mar Caribe de la Conanp, se han detectado al menos 25 desarrollos ilegales dentro de ANP en la Riviera Maya y la isla de Holbox, muchos de los cuales ya han sido denunciados ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Estos proyectos han sido señalados por operar sin las autorizaciones correspondientes, incluyendo la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un requisito indispensable para cualquier obra dentro de zonas protegidas. En la mayoría de los casos, las MIAs han sido rechazadas por no cumplir con los criterios técnicos y legales necesarios.

Romero Gil advirtió que muchos de estos desarrollos se han beneficiado de permisos paralelos otorgados por autoridades locales o mediante vacíos legales, lo que ha dificultado su contención. “Estamos trabajando en coordinación con el gobierno del estado para frenar estos proyectos. Algunos están ligados a bancos de materiales y otras actividades que impactan directamente el ecosistema”, explicó.

La situación es especialmente crítica en Holbox, donde la presión turística ha incentivado la construcción de hoteles, cabañas y complejos habitacionales en zonas de manglar y humedales, hábitats clave para especies protegidas como el flamenco rosado y el jaguar.

Las autoridades han iniciado procedimientos legales contra varios de estos desarrollos, y se han intensificado los operativos de inspección en colaboración con la Guardia Nacional y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, se están revisando los registros catastrales y permisos municipales para detectar irregularidades y frenar nuevas invasiones.

Expertos advierten que la construcción en ANP no solo viola la ley, sino que pone en riesgo ecosistemas frágiles que cumplen funciones clave como la protección costera, la recarga de acuíferos y la conservación de biodiversidad. La Conanp hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de urbanización en zonas protegidas y a verificar la legalidad de los proyectos antes de invertir.