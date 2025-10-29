México espera unos 5 millones de visitantes para el Mundial 2026

El 40% lo hará a través del Caribe mexicano

Prevén afluencia histórica de turistas internacionales

Se consolidará Cancún como la principal puerta de entrada turística del país

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con la Copa Mundial de Futbol 2026 en el horizonte, México se prepara para recibir una afluencia histórica de turistas internacionales. De acuerdo con estimaciones del gobierno federal y autoridades estatales, más de 5.5 millones de visitantes llegarán al país durante el evento, y el 40% de ellos lo hará a través del Caribe mexicano, consolidando a Cancún como la principal puerta de entrada turística del país.

La estrategia fue presentada oficialmente en el hotel ATELIER Playa Mujeres, bajo el lema “Mundial para Todos”, en un evento encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, el secretario estatal de Turismo Bernardo Cueto Riestra, y la presidenta municipal de Isla Mujeres Atenea Gómez Ricalde. El objetivo es posicionar a los 12 destinos turísticos de Quintana Roo como anfitriones clave durante la justa mundialista.

Impacto económico y turístico proyectado:

-5.5 millones de visitantes proyectados para México durante el Mundial.

-40% de ellos ingresará por el Caribe Mexicano, principalmente vía Cancún.

-Derrama económica estimada: más de 1,000 mil millones de dólares en todo el país.

-24 mil nuevos empleos generados en Quintana Roo por el evento.

El secretario Cueto Riestra destacó que esta estrategia busca aprovechar la conectividad aérea, la infraestructura hotelera y la diversidad de experiencias que ofrece el Caribe Mexicano. “Queremos que los visitantes vivan el Mundial desde nuestras playas, cultura y gastronomía, incluso si no asisten directamente a los partidos”, afirmó.

Acciones clave de la estrategia “Mundial para Todos”:

– Promoción de paquetes turísticos temáticos en Cancún, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres.

– Campañas digitales en mercados emisores como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia.

– Coordinación con aerolíneas y touroperadores para ampliar rutas y frecuencias.

– Activaciones culturales y deportivas en espacios públicos durante el torneo.

Con esta estrategia, Quintana Roo se perfila como un protagonista clave en el Mundial 2026, no solo como receptor de turistas, sino como vitrina global de hospitalidad, cultura y sostenibilidad.

Alistan nueva Catedral de Cancún

A seis meses del inicio de obras, la construcción de la nueva Catedral de Cancún avanza con paso firme y ya muestra elementos estructurales visibles, según informó el presbítero Ángel Estrella, rector del recinto religioso. El proyecto, que busca convertirse en un símbolo espiritual y arquitectónico para la comunidad católica del destino, ha superado etapas clave como la cimentación y el levantamiento de columnas, y actualmente se trabaja en la estructura de los arcos y la sacristía.

“Ya se están levantando las columnas para sostener los arcos, y también se ha iniciado la parte de la sacristía; ahora sigue el techo. Vamos avanzando gracias a Dios y al apoyo de todos los que aportan con su oración y su ayuda económica”, expresó el rector en entrevista con medios locales.

Detalles del avance:

– Cimientos concluidos, con trabajos especializados debido a las características del terreno cancunense.

– Columnas en pie y estructura de arcos en proceso.

– Inicio de la sacristía, espacio clave para el funcionamiento litúrgico.

– Avance estimado del 35 al 40% en la primera etapa, enfocada en el centro celebrativo.

La obra se financia exclusivamente mediante donativos de la comunidad local y extranjera, incluyendo campañas innovadoras como la venta simbólica de bloques y actividades dominicales con feligreses. Dulce Delgadillo, responsable de recaudación, destacó que esta participación ha fortalecido el sentido de pertenencia hacia el proyecto.

El diseño de la nueva catedral busca reflejar la fe, unidad y fraternidad de los cancunenses, además de impulsar el turismo religioso en la región. De acuerdo con autoridades eclesiásticas, el recinto será un espacio de encuentro, alabanza y contemplación, abierto tanto a residentes como a visitantes.

El proyecto también se alinea con los planes de desarrollo urbano y cultural del municipio de Benito Juárez, que busca diversificar su oferta turística más allá del sol y playa.