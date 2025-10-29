Celebraciones inclusivas: Niños con autismo pueden disfrutar Halloween y Día de Muertos

Expertos en psicología revelan estrategias clave

Los desafíos sensoriales se pueden enfrentar con preparación anticipada, espacios seguros y actividades adaptadas

Por Arturo Arellano

Halloween y Día de Muertos son dos de las celebraciones más esperadas del año en México, especialmente para los niños. Sin embargo, para aquellos diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA), estas festividades pueden convertirse en experiencias abrumadoras debido a los cambios en la rutina, la sobrecarga sensorial y las interacciones sociales inesperadas. Afortunadamente, expertos en psicología infantil y especialistas en autismo confirman que con las estrategias adecuadas, estos pequeños también pueden participar y disfrutar de las tradiciones mexicanas de manera sana y segura.​

Las personas con TEA procesan los estímulos del entorno de manera diferente, pudiendo experimentar hipersensibilidad o hiposensibilidad ante sonidos, luces, texturas, olores y contacto físico. Durante Halloween y Día de Muertos, la exposición a luces parpadeantes, disfraces inusuales, sonidos inesperados, multitudes y decoraciones terroríficas puede causar una sobrecarga sensorial que resulta en ansiedad, confusión y crisis emocionales.​

La psicóloga Antonella Timarchi, coordinadora terapéutica del Cole de Celia y Pepe, explica que anticipar lo que ocurrirá en Halloween reduce el estrés en los niños con autismo. Esta preparación previa es fundamental, ya que muchos niños con TEA tienen dificultades para distinguir entre fantasía y realidad, especialmente con los conceptos de «monstruos» o personajes aterradores.​

Preparación anticipada: La clave del éxito

Una de las estrategias más efectivas recomendadas por expertos es la preparación anticipada mediante historias sociales y apoyos visuales. Las historias sociales, diseñadas por Carol Gray, son herramientas que ayudan a comprender y participar con éxito en situaciones sociales utilizando palabras e imágenes.​

Antes de las festividades, los padres deben compartir información clara y sencilla sobre las actividades planificadas. Utilizar pictogramas, imágenes visuales y narrativas puede explicar de manera efectiva qué trata el Día de Muertos o Halloween. Marcar la fecha en un calendario visual y hacer una cuenta regresiva ayuda a que el niño sepa qué esperar.​

La organización mexicana Iluminemos de Azul ofrece recursos descargables con pictogramas específicos para enseñar «Cómo Pedir Calaverita» durante el Día de Muertos. Estos materiales visuales representan figurativamente acciones y ayudan a anticipar actividades o sucesos.​

Adaptaciones sensoriales para disfraces

Los disfraces representan uno de los mayores desafíos sensoriales durante estas festividades. Muchos niños con autismo son sensibles a ciertos tejidos, ropa ajustada, etiquetas o costuras. Los expertos recomiendan optar por materiales suaves y transpirables, evitando accesorios molestos como máscaras rígidas.​

Es fundamental que los niños prueben sus disfraces varias veces antes de la fecha. Si el niño no quiere ponerse el disfraz inicialmente, no debe forzársele. Los padres deben conversar sobre las razones de la resistencia y permitir que el niño se lo ponga por períodos cortos, aumentando gradualmente el tiempo.​

Consideraciones prácticas incluyen elegir disfraces que puedan colocarse sobre la ropa habitual del niño, como capas o alas, o simplemente utilizar una camiseta con motivos de Halloween si el disfraz completo resulta incómodo. Permitir que el niño elija un personaje que conozca y le guste aumenta significativamente su disposición para participar.​

La Calabaza Azul: Símbolo de inclusión

Una iniciativa que ha ganado reconocimiento internacional es la «Calabaza Azul» o «Blue Bucket», propuesta por Omairis Taylor, madre de un niño con autismo. Esta iniciativa consiste en que los niños con autismo lleven una calabaza de color azul al pedir dulces, permitiendo que otras personas reconozcan que su manera de comunicarse puede ser diferente.​

Actividades adaptadas

para disfrutar en casa

Si los padres consideran que puede ser estresante para su hijo, existen múltiples alternativas adaptadas:​

-Noche de películas temáticas: Seleccionar películas apropiadas con temática de Halloween o Día de Muertos en un ambiente controlado del hogar.​

-Manualidades y decoración: Decorar calabazas sin tallarlas utilizando pintura, pegatinas, collage con hojas secas, botones y lana.

-Elaboración de galletas temáticas: Decorar galletas siguiendo una receta visual convierte esta actividad en una experiencia sensorial agradable al manipular masas, olores y sabores.​

-Creación de altares de Día de Muertos: Involucrar al niño en la preparación del altar familiar, permitiéndole colocar elementos decorativos a su propio ritmo.​

-Pequeña fiesta en casa: Organizar una reunión con familiares cercanos y amigos que comprendan las necesidades del niño, en un ambiente predecible y cómodo.​

El método TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped Children) ofrece materiales manipulativos con temática de Halloween que permiten trabajar vocabulario, conceptos espaciales y atención sostenida. Estos recursos educativos pueden utilizarse de manera autónoma o con guía del adulto.​

Estrategias para salir a pedir dulces

Si la familia decide participar en la tradición de pedir dulces, los expertos recomiendan estrategias específicas para minimizar el estrés:​ Practicar previamente: Ensayar yendo a casas de vecinos o amigos.​ Establecer límites claros, elegir horarios tempranos, seleccionar rutas conocidas, tener acompañamiento de personas queridas y familiares. Además considerar apoyo comunicativo para niños no verbales o con dificultades del habla. Considerar golosinas alternativas si el niño tiene dieta restringida o aversiones sensoriales.

Incluso con planificación cuidadosa, puede producirse sobrecarga sensorial durante las festividades. Los padres y cuidadores deben estar preparados para reconocer las señales de advertencia: aumento de ansiedad, nerviosismo, alejamiento de la interacción social, irritabilidad, puños cerrados, respiración acelerada o frotarse los ojos.​ Cuando se detectan estos signos, es crucial llevar al niño a un lugar tranquilo y alejado del ruido

Desde el enfoque psicológico, permitir que los niños con autismo participen en festividades culturales de manera adaptada ofrece múltiples beneficios para su desarrollo. Las fiestas representan oportunidades preciosas de celebración, para compartir con familia y amigos, y momentos fantásticos para generalizar habilidades y fomentar la socialización e inclusión.​