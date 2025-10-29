Insuficientes, las acciones de seguridad en Cuautitlán Izcalli, señala la oposición

Ciudadanos cuestionan a gobierno morenista

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Las acciones implementadas hasta ahora no parecen ser suficientes para revertir el sentimiento de inseguridad que predomina entre los habitantes. La propia ciudadanía cataloga al gobierno morenista de incapaz de garantizar su seguridad.

Consejeros políticos del PRI y del PAN afirmaron lo anterior, en voz del líder social Armando del Castillo, luego de expresar que «las promesas del alcalde Daniel Serrano en materia de seguridad sólo quedaron en promesas, toda vez que Izcalli se suma a las estadísticas de mayor inseguridad», dijo.

Sobre este tema, delegados y Consejos de Participación Ciudadana, destacan que Cuautitlán Izcalli se considera un municipio con alta percepción de inseguridad, ocupando posiciones elevadas a nivel nacional y estatal en las encuestas sobre este tema. «Aunque las cifras han mostrado ligeras disminuciones recientes, la mayoría de los habitantes continúan sintiéndose inseguros en lugares como cajeros automáticos, transporte público y calles» .

En ese sentido, la organización ACME a través de José Luis Herrera, señaló que «los habitantes reportan la presencia de asaltos en distintos ámbitos como son casa habitación, transporte público y vía pública, robos de autos, secuestros exprés y corrupción son una constante que preocupa sobremanera», destacó.

Finalmente, los COPACIS, dirigentes y sociedad izcallense, solicitaron a la mandataria del Estado de México. Delfina Gómez, su intervención para garantizar la seguridad pública que tanto demandan y requieren los habitantes de este municipio.