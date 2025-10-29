Hay mayor confianza en la policía de Ecatepec, dice Azucena Cisneros

Dar resultados estrategia de seguridad

Ecatepec, Méx.- Con la estrategia de seguridad de proximidad social y profesionalización de los elementos, la confianza en la policía de Ecatepec creció y tiene su mejor avance en los últimos tres años, resultado de intervención inmediata ante emergencias y llamados de auxilio de ciudadanos, afirmó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss.

De acuerdo con los resultados de la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la confianza en los elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal creció 14.2 puntos.

El nivel de confianza que dejó la anterior administración fue de 21.3 por ciento y actualmente, en 10 meses de trabajo, creció a 35.5 por ciento con la nueva estrategia territorial de proximidad social, que realizó más de tres mil mesas de paz en los 27 sectores y se crearon tres mil redes vecinales de seguridad, además de que los uniformados realizan toque de puertas en sus cuadrantes.

“Impulsamos acciones para que los policías cada vez estén más vinculados con los ciudadanos, que cuenten con mejores condiciones de trabajo, queremos dignificarlos y que tengan estímulos en su desempeño, porque la gente tiene que sentirse segura y trabajamos para ello con respaldo federal y estatal, además de combatir la corrupción e impunidad”, afirmó la alcaldesa.

Adicionalmente, los policías municipales intervienen en atención de emergencias en labores de parto, pronta localización de menores y adultos mayores, o incluso salvaron la vida de un bebé con riesgo de asfixia.