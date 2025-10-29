El gobierno de Raciel Pérez Cruz impulsa cuidado del medio ambiente

Organizan Reciclatón en Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx. – Para procurar el cuidado del medio ambiente y garantizar un mejor entorno a las futuras generaciones, el gobierno de Tlalnepantla, que preside Raciel Pérez Cruz, organiza el Reciclatón, se trata de una política pública en la que se intercambian residuos sólidos por plantas o árboles que sirven para enverdecer Nuestra Ciudad.

Con motivo del tradicional Día de Muertos, en esta ocasión, las y los participantes que acudan disfrazados, recibirán una calaverita sustentable (hasta agotar existencias), por eso se invita a que se sumen a darle un susto a la contaminación mientras reciclas esos desechos que tienes en casa.

La Dirección de Sustentabilidad de Tlalnepantla informó que los residuos que se reciben son: plásticos, papel, vidrio, PET, hojalata, cartón, pilas, tapitas, tetra pak, aluminio, ropa usada en buen estado, aceite vegetal usado y electrodomésticos.

Mitzi Anda Rubalcava, titular de la dependencia referida, hizo un llamado a las y los habitantes a participar en este Reciclatón y aportar su granito de arena en este compromiso que tiene el Gobierno de Tlalnepantla de hacer pequeños cambios que se traducen en importantes mejoras para el planeta.

La funcionaria destacó que el pasado 24 de octubre se conmemoró el Día Internacional contra el Cambio Climático, una fecha que sirve para crear conciencia sobre la realidad que vivimos en el mundo y nos recuerda la urgencia de actuar frente a esta crisis global.