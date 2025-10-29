Isaac Montoya lleva mejora a comunidades de Naucalpan

Naucalpan, Méx.- El gobierno municipal llevó el programa la COMUNA (Comunidad Unida y Activa) a la colonia Izcalli Chamapa, donde habitantes dieron la bienvenida a su vecino, el alcalde Isaac Montoya Márquez, para recibir el material con el que se construirán obras que mejorarán el espacio público de la comunidad. Ante los colonos, el presidente municipal enfatizó: “la única manera en la que las transformaciones se dan, es a través de la organización popular, a través de entender que juntas y juntos somos más fuertes y podemos organizarnos para mejorar, para lograr superar las demandas históricas, como administración tenemos esa convicción de que vamos a apostarle todo nuestro trabajo para lograr resolver las demandas históricas de Naucalpan”.

Acompañado por servidores públicos municipales, reiteró que la COMUNA, consiste en la unión y organización de la comunidad para transformar su entorno con faenas de trabajo comunitario que permiten eficientar costos y mejorar más calles, avenidas o lugares que beneficien a todas y todos.

“Vecinos de Izcalli Chamapa, que tienen muchos años de conocerme y que tengo muchos años de conocerlos, para mí es especialmente relevante porque hace tiempo caminamos aquí y veíamos la situación de abandono de nuestras veredas de nuestros andadores y de los vecinos”, dijo.