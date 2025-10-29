El Coca-Cola Flow Fest destaca el poder femenino en la música urbana

De Young Miko, Bad Gyal y María Becerra, a las mexicanas Bellakath, Cachirula,

Sayuri & Sopholov, el line up del Coca-Cola Flow Fest 2025 destaca el poder femenino

En un movimiento donde la energía, la autenticidad y la voz propia marcan el ritmo, las mujeres se han convertido en una fuerza imparable. Este año, el Coca-Cola Flow Fest, producido por OCESA y presentado por Coca-Cola, celebra la transformación cultural que han impulsado las artistas femeninas en la escena urbana global.

De Young Miko, Bad Gyal y María Becerra, a las mexicanas Bellakath, Cachirula, Sayuri & Sopholov, el line up del Coca-Cola Flow Fest 2025 refleja una realidad que ya nadie puede ignorar: el reggaetón, el trap y sus nuevas vertientes son también territorio de las mujeres, quienes están redefiniendo al género y su narrativa.

Históricamente, la música urbana ha sido un espacio de resistencia y expresión. Hoy, las mujeres no solo lo habitan: lo reinventan, lo amplifican y lo vuelven más libre y diverso. Hoy la cultura urbana y sus géneros musicales—el trap, dembow, drill o el corrido tumbado— se han convertido en expresiones culturales que narran quiénes somos. Y en esa revolución, las mujeres están al frente.

Desde su llegada a México, el Coca-Cola Flow Fest se ha consolidado como una plataforma que derriba estigmas y celebra la diversidad cultural y musical del continente. En su edición 2025, el festival reafirma que estos ritmos urbanos son reflejo de la identidad, empoderamiento y orgullo para millones de mujeres latinoamericanas.

México ocupa hoy un lugar privilegiado en esta historia. Desde sus calles y estudios de grabación, una nueva generación de artistas está dando forma al sonido del futuro. Mujeres que fusionan los beats globales con las raíces locales y que conectan con un público que entiende la música como una declaración de identidad.

Con más de 100 artistas en escena, el Coca-Cola Flow Fest 2025 no solo celebra un género musical, sino una revolución cultural. Las mujeres están al centro de este movimiento: transforman las letras, abren espacios, marcan tendencias y, sobre todo, inspiran a nuevas generaciones a tomar el micrófono y hacerse escuchar.

Y cuando miles de voces canten juntas en el Autódromo Hermanos Rodríguez este 22 y 23 de noviembre, no será solo un coro de fans: será el eco de todas las mujeres y hombres que han transformado la historia de la música urbana. De quienes abrieron el camino y que hoy lo recorren sin miedo.