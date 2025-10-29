Montan Ofrenda Monumental en Palacio de Gobierno

Honran a pueblos originarios

Toluca, Estado de México.– Para reconocer y rendir un homenaje a las tradiciones y diversidad del Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró la Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el patio central de Palacio de Gobierno, la Casa del Pueblo. Un espacio lleno de color, flores, luces y elementos simbólicos que muestran la cosmovisión de los pueblos originarios mazahua, otomí, nahua, matlatzinca y tlahuica.

“Invito a todo el pueblo mexiquense y a quienes viven en otros estados de la República a ser parte de esta expresión cultural; además, podrán disfrutar de diversas actividades que se han preparado como parte del Gran Circuito Cultural y Turístico del Día de Muertos en esta capital”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez durante la inauguración de esta estructura.

La Tercera Ofrenda Monumental forma parte del Gran Circuito Cultural y Turístico de Día de Muertos, que concentra actividades en el primer cuadro de la capital mexiquense para dar a conocer la belleza y tradiciones de los pueblos mágicos y difundir las tradiciones y forma de vida de los pueblos originarios.

Está obra es una creación colectiva que celebra la vida, la memoria y las raíces que nos unen como pueblo: cinco canoas, con símbolos de las etnias del Estado de México; un kiosco central, que representa la unidad de los 125 municipios mexiquenses; así como un lago simbólico y arcos florales, elementos que narran el viaje del alma en su retorno desde el Mictlán al mundo de los vivos.

Derrama económica de 1,991 mdp por la venta de flor de cempasúchil

El gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría del Campo, otorga con el Programa Transformando el Campo, apoyos directos a los floricultores para la producción, infraestructura y comercialización de flores como el cempasúchil, con el que se espera una derrama económica de mil 991 millones de pesos por su venta para la temporada del Día de Muertos.

Estos incentivos incluyen la entrega de insumos agrícolas, como cubierta plástica y material vegetativo, así como equipamiento e infraestructura, entre ellos invernaderos y sistemas de riego tecnificado.

En el Estado de México la flor de cempasúchil es producida en mil 937 hectáreas, colocando a la entidad en el tercer lugar nacional en la producción de esta flor después de Puebla y la Ciudad de México.

Los municipios con mayor participación en la producción son: Atlacomulco, Tenango del Valle, Texcoco, Chicoloapan, Ozumba, Tenancingo, Tepetlixpa, Malinalco y Chimalhuacán.