Última semana de la exposición pictórica Esta ciudad no es para nosotros. Esta ciudad, no. Es para nosotros del artista Alan Cruz

*Se presentará hasta este viernes 31 de octubre en la Galería José Clemente Orozco, en el Centro Histórico

Esta ciudad no es para nosotros. Esta ciudad, no. Es para nosotros es una serie pictórica de ambientes urbanos que el artista Alan Cruz construyó a través de su registro fotográfico personal. Lo que vemos son fragmentos de sus recorridos por la Ciudad de México y el Estado de México, construyendo estos escenarios donde nos muestra lo complejo que puede ser recorrer las calles.

Las pinturas de Alan Cruz (1991) son registros fortuitos de las periferias de la Ciudad de México. Parten de fragmentos imperfectos, rebosantes y caóticos, donde el imaginario se vale de aparatos, señas y pausas para plasmar un orden que nadie que ha vivido aquí llega a entender del todo: la ciudad existe con nuestras rutinas y ritos, aunque en nuestros tránsitos haga sentido que la pertenencia no se siente desde el hábito.

Para Juan Gerardo Ugalde Salinas “Esta ciudad no es para nosotros. Esta ciudad, no. Es para nosotros comprende una ecología de ambientes en los que el movimiento y su ausencia se establecen como narradores centrales. Las escenas oscilan entre la quietud contemplativa de lo cotidiano y el arrebato del bullicio citadino. Son ejercicios de expectación alejados del costumbrismo pictórico, en los que en su lugar la imagen registra la circulación de afectos y signos entorno a la ciudad que nos ocupa, en la que nuestros cuerpos se desplazan, errantes e inestables, desde y hacia puntos inexactos”.

Ugalde Salinas continúa “bloques gradientes de manchas color dan forma a sombras espesas y luces saturadas, nunca focales, aunque modulares en su efecto, delineando una materialidad que, aunque protagónica, persiste -más que antropogénica- profundamente humana. Lo que Cruz pinta sitia nuestra identidad en la ciudad como una interrogante autobiográfica. Sus recorridos apelan, en su naturaleza visual, a nuestras cualidades comunitarias, a un asombro visual, y a una empatía por lxs otrxs”.

Esta ciudad no es para nosotros. Esta ciudad, no. Es para nosotros se presentará hasta el viernes 31 de octubre en la Galería José Clemente Orozco, ubicada en la calle de San Ildefonso número 30 en el Centro Histórico, la entrada es gratuita.