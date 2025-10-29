LA CINETECA NACIONAL CHAPULTEPEC RINDE HOMENAJE A MARÍA FÉLIX

En los pasillos del recinto cinematográfico, se presentará la exposición “Una diosa para una diosa. La Doña”

Se proyectarán los clásicos: El peñón de las Ánimas (Miguel Zacarías, 1943), Enamorada (Emilio Fernández, 1946), Río escondido (Emilio Fernández, 1948) y La diosa arrodillada (Roberto Gavaldón, 1949)

La programación se complementa con la conferencia “La Doña, la diva, el mito”, a cargo del investigador y especialista Ignacio Durán

La Cineteca Nacional Chapultepec, recinto de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, recibe la exposición “Una diosa para una diosa. La Doña”, que reúne 58 imágenes de gran formato, un recorrido a la vida, la trayectoria artística y el mito de María Félix, una de las figuras más reconocidas del cine mexicano del siglo XX.

Después de su paso por la 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, la muestra –con curaduría de Héctor Orozco– revela desde la fuerza indomable de Doña Bárbara hasta la pasión de Enamorada, así como los vínculos de la actriz con grandes personalidades del arte y la cultura, entre ellas Agustín Lara, Jorge Negrete, Emilio “El Indio” Fernández y el cinefotógrafo Gabriel Figueroa.

El título de la exposición remite a la frase que pronunció, en 1989, Guillermo Vázquez Villalobos, presidente de Periodistas Cinematográficos de México (PECIME), al entregar a la actriz la Diosa de Plata por una trayectoria que abarcó 47 películas realizadas en España, Francia, Italia y México.

La exposición, que se muestra en los pasillos que conectan las salas de la Cineteca Nacional Chapultepec y que cuenta con apoyo de Fundación Televisa, invita a redescubrir a La Doña como un símbolo de la mujer que construye su propio mito y que inspira a nuevas generaciones.

Asimismo, como parte del homenaje, la Cineteca Nacional presenta un ciclo dedicado a la obra de la artista, considerada una de las mayores estrellas internacionales de la Época de Oro del cine mexicano, se integra por:

El peñón de las Ánimas (Miguel Zacarías, 1943) | 24 al 30 de octubre

Enamorada (Emilio Fernández, 1946) | 31 de octubre al 6 de noviembre

Río escondido (Emilio Fernández, 1948) | 7 al 13 de noviembre

La diosa arrodillada (Roberto Gavaldón, 1949) | 14 al 20 de noviembre

Dichas películas ofrecen un recorrido por la fuerza interpretativa, el magnetismo y la presencia cinematográfica de La Doña, cuyo legado artístico permanece como una referencia fundamental del cine mexicano.

Para complementar la programación, el investigador y especialista Ignacio Durán impartirá la conferencia “La Doña, la diva, el mito”, un espacio de análisis y reflexión sobre María Felix y su impacto en la cultura mexicana. La cita será el próximo sábado 8 de noviembre a las 13 h en la Sala 6 del recinto de Chapultepec.

Con dichas actividades, la Cineteca Nacional Chapultepec celebra la trayectoria, la presencia y la influencia de la actriz, figura icónica cuya personalidad y legado marcan la historia del cine y la cultura de México.